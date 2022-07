Louis Pozzo di Borgo : "une présidence non-bastiaise de la CAB était un pari risqué, c’est un pari réussi"

- Après deux ans de crise sanitaire et une crise économique grave en perspective, quelle est votre stratégie en matière économique ?

- Nous subissons de plein fouet la partie crise économique liée au Covid et nous rentrons dans la partie crise économique liée à la guerre en Ukraine qui génère une inflation sans précédent, notamment sur les matières premières. On sait qu’on va vers des moments difficiles. S’y ajoute un paramètre très important économiquement pour les entreprises : la mise en œuvre des remboursements du PGE (Prêt garanti par l’Etat). Le fameux mur de dette, qui a été annoncé pendant des années, échoit depuis fin avril. Stratégiquement, la CAB doit produire de la richesse. Comment ? En faisant revenir sur notre secteur des entreprises qui ont longtemps fui vers le Sud. D’où l’investissement de 4,5 millions d’euros que nous faisons sur le port de Toga pour le tiers-lieu. Cela va permettre, dans un premier temps, de créer un nouveau modèle d’entreprise, d’aider les entrepreneurs à s’installer sur notre agglomération et à développer des projets.



- Qu’est-ce que ce tiers-lieu ?

- Ce tiers-lieu, ce sont 1700 m2 à disposition des futures entreprises. Nous accompagnons un entrepreneur pour développer son projet, nous mettons à sa disposition nos réseaux, mais aussi du foncier, un Fablab, un coworking d’entreprises… Les gestionnaires de ce lieu pourront l’aiguiller, l’aider à monter des dossiers et aussi lui accorder des financements. L’acquisition de ces 1700 m2 nous permettra également de libérer du foncier déjà bâti sur la ZAE (Zone d’activités économiques) et proposer à la location des bureaux pour des sièges sociaux qui se sont malheureusement expatriés plus au Sud de notre agglomération. La stratégie, c’est de ramener de la richesse, redynamiser l’entreprise et le commerce. Nous travaillons d’arrache-pied avec le président de l’ADEC (Agence de développement économique de la Corse), Alex Vinciguerra. Nous serons une des premières agglomérations à signer la convention du SRDEII (Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation) afin de proposer des financements, des aides, une stratégie économique pour les commerçants et les entrepreneurs.



- Autre grand dossier, les déchets. Bastia a mis en place le tri au porte-à-porte et la redevance spéciale pour les professionnels. Avec quels résultats ?

- Effectivement, la CAB a mis en place la redevance spéciale qui permet de différencier le producteur de déchets professionnels qui génère de gros tonnages, de l’administré lambda. Jusqu’à aujourd’hui, la TEOM (Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères) était calculée sur la superficie du bâti, un appartement ou un commerce, et ne prenait en rien en compte les volumes produits. Ce qui était tout à fait injuste ! Nous avons remis de l'équité au cœur du système. Les restaurateurs et les entreprises vont payer en fonction de leur production de déchets. C’est un changement radical de vision et de stratégie. Il faut du temps pour la faire admettre, encore qu’elle soit très logique ! Une personne lambda ne doit pas payer autant qu’un restaurant ou une entreprise. Les premières semaines de mise en œuvre de cette redevance spéciale sont assez concluantes. Quelques entreprises essayent bien de faire les fortes têtes et de résister, mais, dans l’ensemble, nous sommes satisfaits. Nous irons plus loin d’ici à la fin de l’année. Aujourd’hui, les EHPAD ont été sortis du système et doivent se tourner vers le privé puisque nous n’avons pas le droit réglementairement de collecter les déchets industriels et assimilés ménagers. Le reste des producteurs se verra appliquer une nouvelle tarification. Cela ne se passe pas trop mal, même s’il y a quand même quelques incivilités. Certains EHPAD refusent la non-collecte par la CAB et arpentent les rues de la ville pour déposer des couches et autres déchets liés à leur activité dans les poubelles des uns et des autres ou dans les points de collecte et de regroupement. Nous avons fait plusieurs constats d’huissier, nous en ferons d’autres. C’est une stratégie que nous assumons. Il n’est plus question de passer là-dessus ! Le producteur doit payer en fonction de ses tonnages.



- Concernant le tri au porte-à-porte à Bastia, comment réagit la population ?

- Nous avons développé le porte-à-porte pour les particuliers à Bastia puisque les quatre autres communes de l’agglomération étaient déjà équipées. Bastia n’était pas concerné par le porte-à-porte, ce qui était une injustice ! Nous sommes en train de le développer partout où c’est possible, notamment dans les grands ensembles. Les tournées sont désormais récurrentes avec une ou deux tournées pour les emballages par semaine, idem pour les ordures ménagères. Nous avons équipé 3000 foyers, il y a une dizaine de jours. Nous en équiperons 3000 autres d’ici octobre. Cela signifie qu’environ 20 000 personnes seront concernées par le porte-à-porte. C’est un vrai pas pour Bastia en termes de système de collecte vertueux. Les administrés peuvent trier dans de bonnes conditions. Les quatre communes périphériques sont équipées depuis deux ou trois ans et cela fonctionne bien. Les gens adhèrent totalement avec un vrai réflexe de gestes de tri. Ils ont compris le système, ils ont trois bacs à la maison, c’est du tri flux. Côté emballages, bio-déchets et ordures ménagères, le tri est plutôt bien réalisé.