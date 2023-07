Louis El Rahi, un nouveau curé au service de l'interparoissiale de Calvi, Calenzana et Montegrossu

- En effet, je quitte une véritable famille, et même si notre temps ensemble n'a duré que trois ans, nous avons tissé des liens d'amitié forts. Dès mon arrivée, j'étais un peu un étranger, mais ils m'ont accueilli avec une confiance instantanée. Ensemble, nous avons réussi à mener à bien des projets dédiés aux jeunes. Aujourd'hui, je tiens à leur dire un sincère merci pour m'avoir accueilli comme l'un des leurs. Maintenant, il est temps pour eux de poursuivre tout ce que nous avons mis en place. Pour ma part, je pars sereinement, car une bonne partie du travail a été accomplie.- J'ai passé trois jours dans la ville en compagnie du Père Alphonse (Nakima), qui sera mon vicaire, pour rencontrer les paroissiens. J'ai souhaité les encourager et avoir un aperçu concret de la réalité dans laquelle j'évoluerai en septembre. Il y a beaucoup de travail à accomplir, notamment la création d'une statue en marbre de Carrare. Le décès prématuré de leur ancien abbé, Ange-Michel Valéry, nous a tous profondément touchés. C'était un homme proche des gens, aimant et apprécié.- Nous nous sommes récemment rencontrés, mais dès les premiers échanges, nous avons tissé une relation de confiance et de complémentarité. Nous allons partager le travail et célébrer ensemble dans toutes les paroisses, accompagnant les fidèles. Nous partageons une vision commune du travail pastoral.- Nous souhaitons poursuivre le travail de proximité réalisé par l'abbé Valéry. Nous nous inspirerons de ses actions pour redonner de l'espoir aux paroissiens et à tous ceux qui nous entourent. Annoncer l'évangile et être au service du plus grand nombre seront nos priorités. Nous sommes animés par la volonté d'être présents et d'accompagner les personnes dans leur foi et leur parcours spirituel.