Loto du patrimoine : quel montant pour les deux sites corses ?

La Mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la culture et FDJ, avait retenus pour l’année 2021 les projets de sauvegarde de la tour de la Parata pour la Corse-du-Sud et du couvent de Morosaglia pour la Haute-Corse.A l’issue de la quatrième édition du Loto du Patrimoine des 25,4 millions d’euros reversés par l’État à la Fondation du Patrimoine "pour la sauvegarde de 100 sites départementaux et 18 sites emblématiques", 349 000 euros sont destinés à la Corse."Le projet de la tour de la Parata est doté de la somme de 49.000 euros tandis que celui de Morosaglia recevra 300.000 euros. Les sommes octroyées par la Mission Patrimoine viennent compléter les aides publiques ou l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300 000 € par site)." indique la fondation du Patrimoine dans un communiqué de presse.La première tranche de travaux, récompensée par le Loto du Patrimoine, consiste à restaurer toitures et façades ainsi régler des problèmes structurels qui mettent le bâtiment en danger. Des tranches de travaux ultérieures concerneront la restauration et l’aménagement des espaces intérieurs en adéquation avec le projet de valorisation du site sur lequel travaillent l’ensemble des acteurs locaux.Chantier plus modeste mais tout aussi emblématique de notre région et mener en une tranche unique de travaux, les 49.000 euros alloués correspondent au besoin en financement exprimé par le porteur de projet pour mener son opération à terme.