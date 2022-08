Lola Quivoron, réalisatrice de "Rodeo", présente son film à Ajaccio

Comme le titre du film l'indique, l'action est centrée sur les rodéos urbains, un phénomène de société commencé en France dans les années 1970 qui est en expansion chez les jeunes et que la cinéaste a voulu découvrir. La pratique de ces faits divers qui ont aussi été au cœur de l’actualité de l’été ont interrogés la réalisatrice qui a décidé de dresser dans son long métrage le portrait d'une bande de motards adepte de la bike life. "On a très vite associé mon film aux rodéos sauvages, terme qui qualifie une pratique marginale, dangereuse, qui a lieu sur la voie publique, au milieu des voitures et des piétons. Or je ne mets en scène aucun rodéo urbain. On ne voit pas de riders rouler en ville dans mon film, pas non plus de course-poursuite avec la police qui n’apparaît jamais", précisait-elle il y a quelques semaines dans une interview sur Le Parisien en réponse à tous ceux qui l'accusaient de faire de l'apologie des rodéos urbains dans son film.

Si le sujet "éveille les réactions" c'est parce que cet univers est encore méconnu, estimait la jeune réalisatrice de 33 ans dans la même interview.



Lors de sa présentation au Festival de Cannes, Rodéo a été récompensé par le prix Coup de cœur du jury dans la catégorie "Un certain Regard". Il sortira en salles le 7 septembre prochain, mais il sera présenté en avant-première ce samedi 3 septembre à 21 heures au cinéma Ellipse d'Ajaccio par la réalisatrice, Lola Quivoron et les actrices Julie Ledru et Antonia Buresi .