Livre jeunesse : Il était une petite fille, pirouette, galipotte, zampugnotta...

«Livia a tendance à disparaître. Taquinant sans cesse le cordon ombilical, coupé à la naissance, mais symboliquement toujours très présent, elle tire sur sa corde comme la petite chèvre de Monsieur Seguin. D’où son jeu primitif de présence/absence avec sa maman, jeu qui dédramatise la situation où le parent perd l’enfant de vue, versant illico dans la panique. Malgré la menace de la galipotte, sorte de loup-garou (créature légendaire et maléfique bien présente dans le centre et le sud-ouest de la France mais aussi au Canada), l’assurance de l’amour maternel rend Livia intrépide ; de galipotte en galipettes, elle renverse toujours la situation ! ». Voilà pour le synopsis…Un petit livre bien dans la tradition des éditions Eoliennes qui fait siens les codes et le prestige du livre de littérature. Le contraste classique du papier crème et de l’encre noire s’anime d’aplats rose vif, qui insufflent audace et fraîcheur. Un livre chic aux détails soignés: beau grammage, papier texturé et mat, toucher sensuel… Un livre qui a plusieurs niveaux de lecture et usages. L’histoire, simple, fonctionne à partir de trois ans, et plus tard si on considère le joli travail de traduction corse, très élaborée autour des sonorités, des allitérations, des assonances, des rythmes… Le côté poétique est évident avec des leitmotivs, des motifs de comptine, des sonorités : «Poussette, passant, poussif, promeneur, pensif» « Barbarie, rhubarbe et rutabaga ».