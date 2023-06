Livre : Sortie du tome 3 de « Raconti »

Un nouvel ouvrage passionnant vient de paraître, faisant partie de la collection « Raconti » dirigée par un collectif d'auteurs comprenant Ange-Laurent Bindi, Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi, Claude Franceschi et Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi. Intitulé « Raconti à u crucivià di i culturi, contes corses à la croisée des cultures », ce troisième volume met en lumière une forme d'universalité des contes, avec de magnifiques photographies de couverture réalisées par Marie-Michelle Leandri. Il s’agit d’une collection de textes réunis par le collectif, textes groupés par thèmes qui puisent dans le folklore du monde entier : de la Corée à l’Angleterre, de l’Afrique du Nord et de l’Espagne à la Russie en passant par l’Italie et bien sûr notre île. On y retrouve notamment des versions de Cendrillon, P eau d’âne, Barbe-bleue…

« On part sur des contes corses et on recherche leurs frères d’histoire par l’ancienneté, les répartitions géographiques, on recherche les contes similaires dans d’autres pays» explique Claude Franceschi. « Dans ce volume 3, qui a requis 5 ans de recherche, on trouve 16 thèmes différents et aussi une partie réservée à 10 conteurs d’aujourd’hui qui présentent des contes nouveaux tels ceux d’Henri Medori, Gilles Zerlini, Lisa Pupponi, Amélie Raffaelli, Ange-Laurent Bindi, entre autres. Cette partie du livre a pour but de valoriser les conteurs. Les contes sont en français et en corse. Outre nos propres recherches, on a bénéficié de quelque 200 contributeurs ».





Une part belle aux villages corses

Dans cette collection, 3 volumes à ce jour, un livre sur deux est consacré aux villages. « L’idée de départ de cette collection c’était les contes, mais on a décidé de publier un tome sur deux sur le thème des villages. Pour ces tomes-là on fait appel aux personnes, aux associations des villages pour qu’ils nous en parlent, nous apprennent des choses, l’histoire des lieux, les transmissions orales. Le succès est grand et on récolte beaucoup de contributions. Après ce 3ème opus sur les contes, le 4ème,dont la sortie est prévue fin 2023 ou début 2024, parlera, comme le tome 2, des villages ».