Livre. Marie Maurizi : « Le Chemin des Roses », une quête de lumière et d’équilibre

Qui est Marie Maurizi ?

Je puise mes racines dans la vallée d’Alesani, mais c’est sur le continent qu’elle a grandi. À 20 ans, un désir profond l'a ramenée sur ses terres natales. Aujourd’hui, je vis à Ajaccio où j' exerce le métier de masseuse, tout en accompagnant des personnes en difficulté dans leur quotidien.



Quelle place occupe la littérature dans votre vie ?

Depuis mon enfance, la littérature occupe une place essentielle dans ma vie. Les mots ont toujours été pour moi une source d’inspiration et de réconfort. En tant que contemplative du verbe, je trouve une grande joie à explorer les méandres de notre imagination. Mon métier me permet de côtoyer des femmes aux histoires variées, ce qui m’a naturellement conduit à écrire Le Chemin des Roses. Je souhaite que ce récit résonne avec les nombreuses sensibilités féminines, et pourquoi pas masculines, qui pourraient se retrouver dans cette exploration intérieure.



Pouvez-vous nous parler de votre premier roman, Le Chemin des Roses ?

Le Chemin des Roses est un conte initiatique profondément ancré dans l’identité corse. L’histoire suit Aïna, une femme confrontée aux turbulences des trois grandes rencontres de sa vie, chacune éveillant son corps, son esprit et son âme. À travers ces épreuves, elle descend dans les profondeurs de son être pour découvrir la lumière qui l’habite et rencontrer la plus importante des personnes : elle-même. J’espère que ce voyage intérieur permettra au lecteur de découvrir le sien.



Quels sont vos projets d’écriture à venir ?

Je travaille actuellement sur l’alter-ego de Le Chemin des Roses. Ce projet n’est pas simplement une suite, mais une exploration complémentaire de l’union sacrée représentée par Aïna et Abriel. Mon objectif est de révéler le chemin du masculin après celui du féminin. Je crois fermement que le premier couple que nous devons former est celui intérieur, un équilibre parfait entre l’énergie féminine et masculine – entre introspection et action, intuition et rayonnement, réception et don. Bien que chaque ouvrage puisse se lire indépendamment, je souhaite que les lecteurs découvrent les deux ensemble, car ils forment la clé de voûte de mon travail.

En parallèle, j’organise des cercles de partage et des rencontres autour de ce conte initiatique. Ces moments sont conçus pour nous reconnecter avec notre souveraineté et notre puissance personnelle. C’est en retrouvant notre propre lumière que nous pouvons rencontrer l’Autre de manière authentique et alignée.