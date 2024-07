Livre : « Les Magnifiques » d’Anna de Tavera aux éditions Albiana

Anna de Tavera est artiste photographe, plasticienne, autrice de nouvelles. Dans ce qui constitue son 1er roman, elle expose un regard très personnel sur ses contemporains, particulièrement ceux de son île. Une Corse contemporaine dans laquelle il est facile de tomber dans le piège des mauvais coups... Mais il est aussi des chemins plus lumineux, plus sensibles, portés par l'amour et l'amitié. C'est le choix qui s'offre à Pierre dans ce livre. « Au début, il y a Pierre et il y a Leria. Il rêve d'elle, parfois les yeux ouverts ; elle de lui, aussi…Alors chacun essaie de mettre son pas dans celui l'autre… et de danser ensemble, sensuellement, l'un pour l'autre, à l'infini. Tel est le rêve. Leur intime vérité. »

Un premier roman impressionniste où le « faux-réalisme » littéraire, les instantanés polaroids et le conte moderne tissent une toile sensuelle, sentimentale et tragique à la fois. Passion, amour, politique, rock.. au fil des pages.