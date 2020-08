Livre : « Frères soleil » pour une belle fin d’été littéraire

« Avec Frères Soleil, Cécilia Castelli nous livre un roman intense sur la force vénéneuse des secrets. Un roman d'enfance et d'égarement. Entre mer et montagne. Entre sublime et violence » écrit sa maison d’édition Le Passage.«Chaque été sur l'île, les deux frères retrouvent leur jeune cousin venu du continent. Ensemble, les enfants pêchent, jouent, chahutent...». Le livre débute ainsi sous des aspects « pagnolesques » avec la douceur de vivre méditerranéenne… mais au fil des pages, le ciel s’ennuage, le tonnerre gronde, la mer se démonte et la fin est digne d’une une d’un quotidien régional.Les premières pages sont aussi un clin d’œil à son premier roman puisqu’il y est question d’un ... poulpe qui disparaît mystérieusement! «I l y a certes beaucoup de souvenirs mélangés dans ce livre, une atmosphère, des lieux que j’ai fréquentés, mes vacances avec mes cousins, les feux sur la plage, mais il s’agit bien d’une fiction » précise Cécilia Castelli. «On y retrouve des visuels, des odeurs, des souvenirs d’enfance, les traditions ancestrales qui se perdent peu à peu » souligne encore la jeune femme. Une histoire qui débute dans les années 70 (Ah….les K7 audio, les Lada ...) avec des retours sur des générations plus anciennes.Chaque personnage a sa place, son histoire. Des personnages très différents les uns des autres: de l’attachant et innocent Rémi au taiseux Jean-Baptiste en passant par un père ancré dans ses valeurs, suivi d’ailleurs par son fils Christophe, une mère bien plus tolérante, une tante plongée dans les traditions...Le langage est simple, parfois direct, celui de tous les jours, celui des jeunes, mais point dénué de poésie. Au fil des pages, des clins d’œil à l’actualité: le nationalisme, la peur de l’étranger, Tommy Recco, les drames familiaux...en évitant soigneusement les clichés. Le suspense et la violence montent crescendo et on bascule dans cette dernière finalement sans s’en rendre compte, dans les dernières pages. « Frères soleil **», un coup de soleil, un coup de cœur…Cécilia Castelli parcourra l’île et la capitale pour des séances de dédicaces à partir de ce jeudi 20 août. Ne manquez pas celles-ci.La jeune auteure prépare aussi un troisième volume: « Ce sera un roman, mais ce sera aussi quelque chose de différent ».On a déjà hâte!« Rémi, le plus jeune des trois, est en admiration devant les deux grands. Il aimerait leur ressembler mais il n'est pas vraiment comme eux, il ne vit pas ici. De leur côté, les adultes profitent de l'insouciance de l'été. Sur le terrain familial, au bord de la mer, l'existence est plus douce. Au soleil, ils souhaitent effacer les anciennes cicatrices, celles dont on ne parle jamais, le meurtre du grand-père et l'enfant qui devait naître.Leur histoire se mêle à celle des ancêtres. Dans la maison au figuier, figure tutélaire, il y a la vieille tante Maria. Signadora mystique, sorcière, guérisseuse qui perpétue les traditions immémoriales. Les enfants la redoutent, s'interrogent sur cette femme silencieuse et toujours en noir. Puis ils grandissent et pensent à d'autres jeux, aux feux de camp sur la plage avec les filles notamment.Mais quand vient la fin de l'adolescence, que certains choix s'imposent même s'il semble impossible de quitter l'île, un nouveau drame se produit. Meurtre ou accident ? Comme leurs parents avaient autrefois dissimulé les blessures, la nouvelle génération se retrouve à son tour confrontée à l'indicible ».