Lisula : une galette des rois intergénérationnelle à l'Age d'or

Ainsi, lors de ce moment animé par Éric et Jean-François Mattei, les soixante-trois résidents ont partagé une part de galette des rois avec les enfants de l'ALSH de Lisula. Un délicieux moment qu'a souhaité commenté Andrée Chaput Grimaldi, jeune pensionnaire âgée de 95 printemps. "C'était un moment formidable, j'en ai encore les larmes aux yeux".

Les membres de la majorité du conseil municipal, ainsi que les membres du comité A Marinella étaient également présent.

« Nous sommes vraiment ravis de terminer ces festivités de Noël par l’Epiphanie, ici à l’Age d’or. Nous avions demandé au Centre de loisirs de la communauté de communes s'il était possible de.faire venir les enfants. Cela a été une véritable joie pour les pensionnaires et les petits. Un lien entre les personnes âgées et les enfants qui est formidable" précise Françoise Capirossi, trésorière.

" C'est un moment très attendu par tous les résidents. Surtout en musique, ça leur rappelle leur jeunesse et les bals de villages. Nous remercions évidemment les bénévoles, A Marinella, la mairie, les musiciens. Et les enfants. Ils sont vraiment très attentionnés envers les personnes âgées" ajoute Nicolette Albertini Colonna, la directrice.

Mais rappelons que ce rendez-vous intergénérationnel est organisé tous les quinze jours entre plus jeunes et moins jeunes afin que chacun apporte un petit quelque chose à l'autre.

En ce bel après-midi du 8 janvier, les résidents de la maison de retraite L'Age d'Or ont célébré l'épiphanie en musique, en présence des plus jeunes.