Lisula : la 4e édition du festival CinéMusica est lancée

Le coup d'envoi de cette édition a été donné ce mercredi 20 octobre, au cinéma le Fogata, avec la projection en avant-première du film de Vincent Maël Cardon Les Magnetiques, en présence de David Sztanke, compositeur de la bande sonore."Après de nombreuses annulations de festivals sur l'île nous avons décidé de ne rien lâcher et on a bien fait !" indique Ceccé Acquaviva président de ce festival que cette année du 20 au 26 octobre proposera une programmation éclectique et variée.



4 ans déjà

"Le festival a 4 années. Il commence à entrer dans sa maturité" a ajouté Alain Raymond Suzzoni, délégué général du festival qui rappelle que Lisula CineMusica c'est des films, de la musique mais avant tout, de l'échange et du partage : "C'est en partie grâce à vous car c'est un festival fait pour les rencontres et le partage. C'est donc pour cela que nous n'avons jamais cru au festival en ligne qui pour nous n'est pas un festival. C'est aussi le début d'une reconnaissance professionnelle".

"Quel plaisir de programmer cette 4 ème édition. Cette année nous avons eu tellement de films qui entraient dans notre thème que nous avons été obligés de faire le festival sur 7 jours. Notre festival grandi et devient reconnu et nous en sommes très fiers" , précise Claudine Cornillat directrice artistique.



Lisula CineMusica se prolonge sur 7 jours et avec aussi des exclusivités. 7 films et 6 équipes de films.