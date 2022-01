Linguizzetta : une démarche structurée pour faire revivre le village

y a une dizaine d’années, un propriétaire a construit un muret en face de l’église, pour délimiter son terrain, réduisant d’autant la surface de la place telle qu’on la connaissait de mémoire d’homme : une structure qui n’est plus en harmonie avec le nouvel aménagement. « Nous allons tout faire pour acheter la partie concernée, quitte à aller jusqu’à la préemption au moment d’une vente », assure le maire, désireux de parfaire le travail réalisé et de redonner à la place ses dimensions d’autrefois.

« Pour stopper la désertification des villages et permettre l’installation de nouveaux habitants, il y a des prérequis, explique le maire Séverin Medori. Un cadre de vie agréable, un accès au logement et également à la santé, des axes routiers facilement praticables et la réduction de la fracture numérique. Ce sont des éléments importants. »

Des actions ont été entreprises sur tous ces fronts. Pour contribuer à renforcer l’accès aux soins, la municipalité a adhéré au Comité de la Santé créé en Plaine orientale. Concernant les accès au village, la route principale sera totalement refaite en 2022.Pour répondre à la fracture numérique – un critère important pour offrir la possibilité de télétravailler – la municipalité a joué la complémentarité : « Non seulement la fibre devrait arriver d’ici la fin de l’année, mais comme nous relevons des zones blanches officiellement répertoriées, la pose d’une antenne 4G a été accordée en conseil interministériel, » précise le maire. Cette antenne, c’est un peu le fruit d’une démarche de démocratie participative puisque des habitants de Linguizzetta, désireux de sortir de la zone blanche, ont contribué bénévolement à la confection du gros dossier imposé par la procédure d’instruction ».Côté accès au logement, le Padduc, les lois ELAN, ALUR et pour finir la loi Climat et Résilience votée en août 2021 ont nécessité de s’adapter : « Dans le PLU de 2011, nous comptabilisions 125 hectares constructibles. Après ces différentes lois, il n’en reste plus que 25. Mais nous avons maintenu la zone urbaine que nous avions créée au sud du village, parce que nous pensons que c’est une condition pour réussir à le repeupler. En fait, nous allons privilégier deux pôles : le cœur de Bravone et le village. Nous souhaitons de l’habitat permanent dans ces deux zones. »Les travaux d’embellissement du village dont la deuxième phase est en cours d’achèvement, font partie des actions entreprises pour améliorer le cadre de vie : un investissement important de 800 000 euros sur quatre ans, qui a bénéficié du soutien de la Collectivité de Corse et de l’Office de l’Environnement : « Sans eux, nous n’aurions pas réussi un projet de cette envergure. Les professionnels du bâtiment qui ont l’occasion de passer au village sont impressionnés par le sérieux du travail réalisé, se félicite le maire. Cela nous fait d’autant plus plaisir que c’est l’entreprise Rampa qui a effectué les travaux : des enfants de Canale-di-Verde et de Linguizetta ! On les a vus grandir ! C’est la troisième génération aux commandes dans l’entreprise. »L’entrée nord du village, avec sa petite fontaine, a été aménagée ; la place de l’église réhabilitée, ainsi que les rues et ruelles qui permettent de circuler dans tout le village. Le chantier était supervisé par le premier adjoint, Paul Giacometti : « Pour les rues dans lesquelles circulent des véhicules lourds, nous avons opté pour du béton désactivé. Dans les ruelles, selon le cas, pour des pavés ou des ricciate, en fonction de leur largeur et du fait que des voitures sont susceptibles ou non d’y circuler. » L’alternance de ces deux revêtements donne un vrai cachet aux ruelles.La place de l’église était en mauvais état. L’eau y stagnait par temps de pluie. Les travaux ont remédié à ces désagréments. « Nous avons également réhabilité la fontaine qui prenait appui sur le mur du presbytère – lui aussi rénové. Les canalisations et l’évacuation ont été refaites. Des jardinières sont prévues de part et d’autre » Cette fontaine, combinaison d’ancien et de moderne, n’a pas été du goût de plusieurs villageois : « Même si majoritairement les habitants ont apprécié le résultat, il y a eu quelques crispations. Pourtant, nous avions respecté sa structure initiale, et les trois carrés qui s’y trouvaient précédemment. Et puis, il y a ce mur… ilLa troisième et dernière tranche de travaux concernera le hameau de Monte – notamment l’amélioration de la place de la chapelle Sainte Marie –, et le haut du village. Elle devrait être lancée au second semestre 2022.Si le village de Linguizzetta comptait 600 habitants à la fin du XVIIIe siècle, ils sont pratiquement dix fois moins nombreux aujourd’hui. Quel sera l’impact des actions entreprises sur la population ? Globalement, l’équipe municipale est déjà satisfaite des premiers résultats. Depuis trois ans, trois nouvelles maisons ont été construites, quatre permis sont en cours d’instruction et deux autres seront déposés sous peu : des gens originaires du village ou des villages environnants qui ont choisi de s’installer ici de façon permanente.« C’est le début d’un processus de repeuplement du village, un processus long par la force des choses », analyse Séverin Medori. Une action qui s’inscrit donc dans la durée.