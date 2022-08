Lille s'impose à Ajaccio (3-1)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 1 Lille OSC : 3 (0-2)

Buts

Pour l'AC Ajaccio : Bayala (83e)

Pour Lille : Yazici (17e), Bamba (42e), Djalo (67e)

Arbitre : Thomas Leonard

Avertissements : Mangani (70e), Gonzalez (72e), BAyala (85e) à Ajaccio; Diakité (50e), Zhegora (57e) à Lille





AC Ajaccio

Leroy, Alphonse puis Youssouf (62e), Gonzalez, Mayenbo, Diallo, Marchetti puis Oko (73e), Mangani, Bayala, Spadanuda puis Nouri (62e), El Idrissiy puis Botué (62e), Hamouma puis Laci (73e)



Lille

Jardin, Diakité, Fonte, Djalo puis Yoro (79e), Ismaily puis Zedalka (76e), André, Gomes, Zhegrova puis Martin (68e), Yazici puis Gudmundsson​ (69e, Bamba, David



Le premier tir de la partie avait pourtant été signé Marchetti par les Ajacciens mais peu après David, finalement signalé hors-jeu, et les Lillois faisaient la preuve qu'ils étaient venus en Corse pour tenter d'effacer l'énorme 7 à 1 encaissé la semaine dernière devant leur public face au PSG.

De fait, tout allait basculer dès la 17e minute quand Yazici trouvait le chemin des filets. Et de quelle façon.

Vous avez vu comment il a réussi du pied gauche ce coup du sombrero, comment il a pivoté et comment il a armé, toujours de ce même pied, une frappe laser pour fusiller Leroy.



Déjà dominateurs les Nordistes accentuaient leur pression sur le camp ajaccien mais leur bel ordonnancement aurait pu être perturbé si, comme les Corses l'avaient demandé, Thomas Leonard avait accordé un penalty (25e) sur ce ballon contrôlé par Ismaily dans sa surface. L'appel à l'arbitrage vidéo n'a pas fait changer d'avis l'arbitre de la rencontre.

Et le match se poursuivait avec la volonté affichée des Ajacciens de revenir à la marque mais malgré quelques velléités locales c'est Lille qui avant la pause accentuait son avance à partir de cette action Ismaily ponctuée victorieusement par Bamba.

Et ça faisait 2 à 0 pour Lille.



A la reprise l'ACA donnait, enfin, l'impression de pouvoir bousculer les Dogues lillois. En tout cas l'équipe de Pantaloni entamait cette seconde période bien mieux qu'elle n'avait achevé la première.

Ainsi à, l'heure de jeu, après un corner Mayembo sautait plus haut que tout le monde pour placer le ballon sur la transversale de Jardim !

Mais ce n'était toujours pas l'heure de l'ACA.

Lille en profitait pour enfoncer le clou par l'intermédiaire de Djalo qui reprenait un ballon repoussé par la défense ajaccienne pour signer le troisième but des Nordistes de la soirée (67e).



Dès lors, même si Bayala, de la tête , permettait aux Ajacciens de réduire la marque après un corner, et si David ratait un penalty pour Lille à la 89e minute,la messe était dite.

Le Lille OSC avait bien effacé sa déroute de la semaine dernière, quant à l'AC Ajaccio il devra attendre encore un peu avant d'obtenir son premier succès.