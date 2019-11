Ligue corse de Football : un bilan sportif plutôt mitigé

>«Sur le plan sportif, le bilan de cette saison 2018/2019 de nos clubs nationaux est plutôt mitigé avec des déceptions, mais aussi quelques satisfactions » souligne Francis Maggiani, secrétaire général de la LCF.On ne reviendra pas sur les résultats des clubs évoluant en championnats nationaux, suivis tout au long de l’année sur CNI. Jetons un œil sur la jeunesse corse par contre .«En U19 nationaux, l’ACA a commencé à récolter les fruits de sa politique de formation engagée depuis maintenant plusieurs saisons en terminant à l’honorable 7place. De son coté le SCB a dû lutter jusqu’à la dernière journée pour confirmer son ticket, alors que le GFCA, retrouve la compétition régionale cette saison. Travail payant aussi en U17 où les Acéistes décrochent la 6place du groupe D. Retour en régional par contre pour La Pieve di Lota (14).En Futsal la désillusion a été grande la saison passée. Bastia Agglo foot n’a pu se maintenir en D1 et retrouve cette saison 2019/2020 l’USJ Furiani en D2.»«Chez les féminines, la Coupe du monde qui s’est déroulée dans l’Hexagone a donné un fort coup de projecteur sur le football féminin» se réjouit Francis Maggiani. «En Corse les retombées devraient être quantifiables avec des clubs portant un intéressement croissant aux jeunes filles. Au niveau de la compétition nationale, c’est de nouveau l’Etoile qui a représenté notre ligue en coupe de France sans pouvoir passer le 1tour fédéral. Les Filantistes ont continué de dominer le football régional en s’imposant dans toutes les compétitions».Cette saison aura aussi été marquée par l’inauguration des nouveaux locaux de la LCF à Furiani. Après des années d’errance dans divers quartiers de Bastia, le 21 septembre dernier le ruban a été coupé rue Claude Papi, par les présidents Jean René Moracchini (LCF), Noël Le Graët (FFF), Gilles Simeoni (CdC) et le préfet de Haute-Corse François Ravier. «Nous avons désormais des locaux spacieux, adaptés et modernes pour le plus grand confort et l’efficacité du personnel administratif, de ses techniciens et des nombreux bénévoles de nos commissions » souligne Francis Maggiani.La saison n’ a pas été toute rose cependant…. « Effectivement, nous ne pouvons passer sous silence les périples de cette interminable intersaison où les compétitions ont continué à se disputer devant les commissions de la ligue, de la fédération, du CNOSF et dans les prétoires des tribunaux civils. Il faudra sûrement se pencher sur cette dérive de procédures ‘’a l’usu americanu’’ pour réfléchir tous ensemble et pourquoi pas à l’aide de juristes»La LCF n’en poursuit pas moins sa politique de formations. « La mise en place de la ‘’Formation des dirigeants’’ avec l’aide de nos amis de la Ligue de Méditerranée a été un axe de travail majeur de la saison. Après une période de réflexion, on a décidé de revoir les modules de formation afin de les adapter aux besoins de nos clubs».« Dans la continuité depuis 1999, le projet du Pôle, véritable vitrine de la Ligue, reste basé sur un enseignement qui doit permettre, aux stagiaires, d’acquérir des valeurs afin d’exprimer pleinement leur potentiel sportif, intellectuel et humain. En 2018/2019, son enseignement a été dispensé à vingt-quatre jeunes : 13 en 1année –nés en 2005- et 11 en 2e -nés en 2004. Installés au Centre Sportif du Sport et de la Jeunesse de Corse à Ajaccio, ils ont bénéficié d'infrastructures appropriées et d'un encadrement compétent sous la direction technique d’Antoine Pireddu pour les guider vers le haut niveau. Un bilan satisfaisant et une progression individuelle de l’ensemble des stagiaires. Les résultats scolaires sont probants avec 100% de réussite au Diplôme national du Brevet avec notamment, 3 mentions Très bien sur 9 »Pour la saison 2019/2020, le budget prévisionnel s’établit à 1 418 235 €.Parmi les nouveautés, à l’étude la diffusion des matchs de Régionale 1 sur Internet et smartphones via « Sporttotal ». La plateforme de streaming et VOD d’origine allemande Sporttotal.tv, spécialisée dans la diffusion de matchs de football amateur, diffuse depuis fin août 2019 le championnat Régional 1, de La «Ligue Grand Est de Football». Le projet avait été piloté avec la LGEF, en accord avec la FFF, pour diffuser des matchs de National 3 à Mulhouse, Troyes et Amnéville. Les 42 stades où évoluent les clubs de football de cette ligue Grand Est proposent aujourd’hui un service vidéo de qualité pour une captation des matchs et leur diffusion en direct ou en VàD via sa plateforme sporttotal.tv. Sporttotal.tv permet également aux clubs et associations sportives de disposer des vidéos pour analyser les matchs, les mises en place tactiques et les performances individuelles de leurs joueurs, attirer de nouveaux sponsors avec une exposition publicitaire, ainsi que sélectionner du contenu dédié et le partager sur leurs réseaux sociaux afin d’accroître leur visibilité et popularité. Le projet est donc à l’étude à la Ligue Corse de football et pourrait très rapidement aboutir.Enfin, cette AG de la ligue a vu le prix Gaby Robert remis à l’amicale des Éducateurs de Corse par le président national https://www.corsenetinfos.corsica/Football-L-Amicale-des-Educateurs-de-Football-de-Corse-recompensee_a45608.html