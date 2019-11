Football : L’Amicale des Educateurs de Football de Corse récompensée

Gabriel Robert, dit Gaby Robert, était un footballeur et entraîneur français, né le 5 mars 1920 et décédé le 15 mai 2003. Il a évolué comme attaquant ou milieu offensif. S’il n’est jamais passé professionnel, il a été par contre un entraîneur réputé. Il a notamment entraîné l'équipe de France amateur.





Membre de la Direction Technique Nationale à la FFF, en 1990, il succède à Jules Bigot à la présidence de l' « Amicale des Éducateurs de football », une amicale créée en 1947 par Gabriel Hanot avec pour buts la promotion de cette profession et l'organisation de stages de perfectionnement.





Ce tout nouveau « Prix Gaby Robert », mis en place en 2018, récompense les amicales structurées et dynamiques qui développent des actions entrant dans la valorisation d’actions concrètes et de l’esprit éducateur. Ce prix remis ce samedi à Paul-Gérard Savelli récompense le travail de l’Amicale corse au quotidien et la réalisation d’un très beau clip sur les valeurs du football. Ce clip a d’ailleurs été diffusé dans toutes les ligues afin de promotion des valeurs du football regroupées dans le mot PRETS : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité…

CNI était présent à la remise de cette récompense