Ligue 2 : le Sporting en quête de rachat ce samedi à Angers

« Il y a eu déroute collective mais il ne faut tout remettre en question pour cela, éviter de tomber dans ce piège» avertit l’entraineur Régis Brouard qui avait assumé à 200% le revers de samedi dernier. « Après ce match et en début de semaine il y a eu beaucoup de nervosité. J’espère que c’est de la bonne nervosité et pas des egos déplacés. Des choses ont été dites, après il y a le travail. On attend avec impatience le comportement de l’équipe ce samedi ».

L’adversaire de cette 7ème journée : le SCO Angers. Ex pensionnaires de L1 la saison passée les Angevins pointent à une modeste 12ème place avec 8 points, tout comme les Bastiais. « Angers découvre la Ligue 2, c’est un nouveau championnat pour eux» souligne l'entraineur bastiais.« Ils viennent de se faire punir à Rodez en prenant 4 buts alors qu’ils avaient ouvert le score en tout début de match. L’an dernier c’était Metz qui n’a pu réagir qu’en deuxième partie de championnat ».



Tout comme les Bastiais, les joueurs d’Alexandre Dujeux ont donc tout à se faire pardonner ce samedi. Voilà qui promet un match tendu entre les deux formations.