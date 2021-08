Ligue 2 : l'ACA obtient encore un bon point à Auxerre

Stade de l'Abbé Deschamps, AJ Auxerre : 0 AC Ajaccio : 0

Arbitre : Olivier Thual Avertissements. AJ Auxerre : Touré (60e), Sinayoko (68e), Hein (90e+5) ; AC Ajaccio : Youssouf (41e), Botué (78e), Gonzalez (83e), Courtet (90e).

AJ Auxerre

Léon - Coeff (Arcus, 85e), Jubal, Pellenard, Bernard - Touré (cap.) - Hein, Sakhi, Autret, Perrin (Charbonnier, 62e) - Sinayoko (Ndom, 85e). Entr. : J;-M. Furlan.



AC Ajaccio

Leroy - Youssouf, Gonzalez, Avinel, Huard - Barreto (Nouri, 67e), Laci, Marchetti, Cimignani (Kalulu, 89e) - Botué (Everson, 85e), Courtet (cap.). Entr. : O. Pantaloni.





Après un premier quart d'heure timide, marqué malgré tout de belles dispositions ajacciennes, les Auxerrois ont posé leur emprise sur la partie mais n'ont pas eu non plus d'énormes occasions. Le gros temps fort de la première période de jeu aurait pu être le penalty qui aurait pu être obtenu par Sinayoko (33e) quand l'attaquant local s'est effondré au coin des 6 m après une charge dans le dos d'Avinel. Mais M. Thual n'a pas accordé de penalty !



Le match s'est finalement terminé par 0-0 entre l'AJ Auxerre et l'AC Ajaccio. Les deux équipes se sont neutralisées dans un match pauvre en occasions franches mais qui permet aux visiteurs de rester invaincus au terme de cette 3e journée.