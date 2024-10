Ligue 2 : Le déplacement du SC Bastia à Pau compromis par le blocage des aéroports

Le mouvement social qui paralyse les ports et aéroports corses menace directement le déplacement du SC Bastia pour la 8e journée de Ligue 2. Prévu pour ce vendredi matin, le départ de l'équipe bastiaise vers Pau est fortement compromis, laissant planer le doute sur la tenue du match. L'avion privé du SC Bastia, attendu à l'aéroport de Bastia-Poretta, n'a pas pu atterrir en raison des perturbations causées par les blocages en cours. Alors qu'une possibilité de décollage dans l'après midi reste encore évoquée, la situation semble de plus en plus incertaine.



Dans un message publié sur X, le SC Bastia explique que : « L'équipe qui devait décoller de l’Aéroport Bastia-Poretta ce matin pour son match de ce soir à Pau, est actuellement dans l’incapacité de se déplacer en raison des blocages affectant les ports et aéroports de l’île. »



Les blocages, issus d'une grève spontanée des agents de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) déclenchée jeudi après-midi, affectent l'ensemble des infrastructures insulaires. Ce vendredi matin, les six ports et quatre aéroports corses sont toujours bloqués, rendant incertain le déplacement de l'équipe.