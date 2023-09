Ligue 2 - Le Sporting sombre face à Pau (1-4)

8ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 4 FC Pau (0-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Beau

Spectateurs : 9809 spectateurs.



Arbitre principal: Karim Abed

Arbitre assistant : Jean-Paul Neves Gouveia

Arbitre assistant : Gaëtan Korbas

4ème arbitre : Tawbane Kani



Buts :

Saivet (27ème – 78ème) – Bassouamina (54ème) - Njoh (81ème) pour Pau.

Conte (61ème) pour Bastia



Avertissements :

Koudou (39ème) – Ruiz (80ème) – Njoh (84ème) pour Pau

Roncaglia (48ème) – Maggiotti (84ème) pour Bastia



Exclusion :

Santelli (38ème) à Bastia



SCB : Placide – Bohnert – Mbaye (Roncaglia 46ème) – Tavares (Lega 66ème)– Keita – Vincent (c) – Lienard – Ducrocq- Santelli – Alfarela (Maggiotti 66ème)– Bianchini (Conte 46ème).

Entr. : Régis Brouard



FCP : Kamara – Koudou – Kouassi – Boto – Ruiz – Saivet (c) (D'Almeida 83ème) – Mouton (NGom 83ème) – Beusnard – Sylla – Bassouamina (Boutaib 70ème) – Chahiri (NJoh 77ème).

Entr. : Nicolas Usaï





Les joueurs du FC Pau évoluant en bleu foncé, les Bastiais avaient revêtu leur tenue blanche. Ce sont les visiteurs qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune ouest.

La 1re action dangereuse était à mettre à l’actif des Palois avec un tir puissant des 25 m de Saivet qui frôlait le poteau droit de Placide, le gardien bastiais (1re). Le même Saivet qui rééditait 2 minutes plus tard, sans succès encore. En cette entame le Sporting avait bien du mal à imposer son jeu face à des Palois très vifs et percutants dans leurs actions.





Il fallait attendre la 12e minute de jeu pour voir une occasion corse. Bien lancé par Lienard, Alfarela se présentait à l’entrée de la surface devant le gardien Kamara qui captait bien le lob tenté par l’attaquant bastiais. Cette action enhardissait les protégés du président Ferrandi qui se montraient dès lors plus dangereux pour la défense béarnaise.

Sur un contre à la 18e, Chahiri tentait un audacieux lob sur Placide des 40 m mais le gardien bastiais ne se laissait pas surprendre.

Il ne pouvait rien par contre à la 27e sur une reprise aux 9 m de Saivet sur un centre de la gauche de Kenji-Van Boto. (0-1).





Des plombs dans les crampons, les joueurs de Régis Brouard avaient du mal à suivre le rythme imposé par les visiteurs. Pis, ils se retrouvaient à 10 après l’exclusion de Santelli auteur d’un vilain geste sur Koudou (38e).

Les Corses poussaient dans les dernières minutes de cette 1re période, en vain. Bronca du public à la rentrée aux vestiaires.





À la reprise, l’entraîneur Régis Brouard procédait à deux changements pour donner un nouvel élan à son équipe. Exit MBaye et Bianchini, entrées de Conte et Roncaglia.

Les Palois se procuraient une première occasion à la 48e. Le coup franc de Chahiri aux 25 m passait légèrement au-dessus des cages de Placide. Le gardien bastiais qui sauvait son équipe d’un 2e but sur un tir en pivot au point de penalty de Chahiri (51e) qui s’était joué de deux défenseurs corses dans la surface.

Le but qui pendait au nez des Bastiais intervenait à la 54e. Bassouamina récupérant aux 6 m un ballon renvoyé par la barre de Placide sur une tentative de Chahiri (0-2).





La confusion régnait à la 61e lorsque Conté réduisait le score. L’arbitre assistant levait son drapeau pour une position de hors-jeu de l’attaquant corse. L’arbitre central annulait donc le but. Mais après intervention du 4e arbitre, le but était accordé, Conté ayant récupéré une passe en retrait de Beusnard à son gardien. (1-2).

Ce but revigorait les « Turchini». Conte, bien lancé par Ducrocq, avait le but égalisateur au bout de ses crampons. Trop altruiste, il préférait donner à gauche à Lienard, devancé par un défenseur adverse.





Et sur les contres palois, Placide sur sa ligne faisait le boulot. Il commettait pourtant une erreur à la 79e. Son dégagement atterrissait dans les pieds de Beusnard qui alertait à sa gauche Saivet qui des 40 m lobait le gardien bastiais. (1-3).

Les Corses encaissaient un 4e but à la 83e. Sur un corner de la droite au prix d’une belle détente, Placide détournait un ballon repris de la tête par Kouassi mais Njoh à la réception marquait. (1-4).

Encore un match à oublier pour le SCB, mais ça fait déjà le 3e alors que le derby face à l’ACA, lundi prochain, se profile à l’horizon