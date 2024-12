Ligue 2 - Le Sporting domine Guingamp (3-1).

Stade Armand-Cesari à Furiani, SC Bastia 3 – 1 EA Guingamp (0-1)

Buts :

Siwe (32e) pour Guingamp.

Tomi (50e) – Cissé (70e sp) – Maggiotti (87e) pour Bastia

Arbitre : Thierry Bouille



Avertissements :

Meynadier (18e) – Guidi (63e) à Bastia

Hemia (39e) – Sissoko (54e) – Sidibe (57e) – Luvambo 90+3) à Guingamp.



SCB

Placide – Guidi – Bohnert – Meynadier (Ariss 46e)– Akueson – Oulaï (Maggiotti 73e) – Vincent (c) (Roncaglia 77e) – Ducrocq – Tomi (Tramoni 73e) – Cisse – Rodrigues (Boutrah 46e).

Entr. : Benoît Tavenot





EA Guingamp

​ Basilio – Maronnier – Nair – Sissoko – Riou – Louiserre (c) ( Touzghar 77e)– Sidibe – Picard – Hemia (Labeau 73e) – Ghrieb (Guendouz 64e) – Siwe (Luvambo 77e).

Entr. : Sylvain Ripoll





Le coup d’envoi était donné par les Bretons qui attaquaient face à la tribune ouest. Mais ce sont les Corses qui prenaient le match à leur compte avec une belle occasion de Tomi à la 2e, mais le portier armoricain repoussait son tir dans la surface.

Puis c’est Rodrigues qui s’échappait sur la gauche, mais son centre ne trouvait pas preneur (8e). Bohnert s’essayait ensuite des 20 m, mais son ballon ne trouvait pas le cadre (12e).

Si les joueurs de Tavenot bénéficiaient de certaines largesses de la part de la défense adverse, ils ne parvenaient malheureusement pas à en profiter.

Après un premier quart d’heure largement à l’avantage des Bastiais, les Guingampais sortaient la tête de l’eau et venaient titiller la défense corse. Cela ne durait qu’un temps et les coéquipiers de Vincent reprenaient leur harcèlement offensif, toujours, stérile. Sur un contre ils manquaient même de se faire puniraprès une action rapide sur la gauche de Siwe, mais Bonhert bottait en corner (27e).

Sur un autre contre, à la 32e, les Bretons ne rentraient pas bredouilles. Une percée de Picard sur la gauche, un centre au point de penalty pour Siwe qui ne ratait pas sa cible. 0-1. Réalistes, eux, les joueurs de Ripoll.

Si les Bastiais reprenaient leur domination, ils étaient bien trop brouillons pour inquiéter l’arrière-garde bretonne. Pis même, leurs passes parfois mal assurées donnaient des occasions à leurs adversaires. Il était temps que la mi-temps soit sifflée. Elle l’était sur ce score de 1-0 pour les Guingampais.

Avec les retours de Boutrah et Ariss, les Bastiais repartaient de plus belle en 2e période.

Sur un corner de Vincent de la droite à la 50e, le cuir était repris une première fois par Ariss au 1er poteau, puis par Tomi au second qui faisait mouche. 1- 1

Sur leur lancée les protégés du président Ferrandi poursuivaient leur domination avec des tentatives de Tomi, Vincent et Guidi (53, 55, et 56e).

À la 69e, sur un centre de la droite de Tomi, le défenseur breton Maronier touchait le ballon de la main dans la surface. L’arbitre désignait logiquement le point de penalty. Cissé le transformait. 2-1.

Menant au score, les Bastiais ne lâchaient pas le morceau et s’efforçaient de maintenir le pressing sur le but breton.

Un missile de Boutrah des 25 m obligeait le gardien breton Basilio à une belle parade (86e).

Sur le corner de la gauche de Tramoni, Ariss remisait sur Maggiotti qui d’un lob plein de sang-froid, trompait Basilio. 3-1 (87e).

8 minutes de temps additionnel, étaient décrétées par l’arbitre.

Durant cette période le gardien Placide devait sortir dans les pieds de Luvambo puis Boutrah butait sur le portier breton. Mais finalement

le score en restait, permettant enfin au Sporting de renouer avec la victoire après une longue période de diète.