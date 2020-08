Ligue 2 - L'ACA surpris par Châteauroux (0-1)

Stade Ange-Casanova, AC Ajaccio : 0 Berrichonne de Châteauroux : 1 (0-0)

But : Nouri (78e)

Arbitre : Benjamin Lepaysant

C’est une reprise un peu particulière qui a lieu ce samedi à Ajaccio… !

Spectateurs et officiels masqués, une chaleur écrasante, et le Stade du Gazelec Ajaccio pour l'ACA.

C'est dans ce contexte particulier que l'ACA a dû s'incliner face à la Berrichonne de Châteauroux.

Mais pour voir le match basculer du côté des visiteurs il a fallu attendre la 78e minute de la partie et un certain... Nouri signer le seul but de la partie.

Le début de match avait été sérieux de la part des deux équipes même si la première occasion venait de Chouareff qui prenait la défense ajaccienne de vitesse,.

Pourtant ce sont les locaux qui prenaient le dessus une fois le premier quart d’heure de jeu passé.et un peu plus tard Sangante devait user d'un superbe tacle pour contrer la frappe de Moussiti-Oko et envoyer le ballon en corner.



La seconde période débutait sur les chapeaux de roue ! Fofana commettait une erreur de relance et donnait le ballon aux acéistes à l’entrée de la surface de réparation… Cissé mettait le pied, de façon bien musclée sans que Benjamin Lepaysant siffle la faute que tout Mezzavia réclamait.

A partir de ce moment l'ACA semblait baisser le rythme, ce dont profitait les Berrichons qui s’installaient petit à petit dans le camp adverse sans pour autant parvenir à ouvrir la marque.

Mais les contres ajacciens demeuraient dangereux.

En tout cas l'ACA jouait bien le coup et remontait le terrain en quelques touches de balles : Moussiti-Oko était à la finition mais il manquait sa frappe, à moins de six mètres de Fabri… (68e).



Dix minutes plus tard le match basculait du côté des visiteurs.

Chouaref débordait et centrait au point de penalty ! Dans la confusion de la défense ajaccienne, Nouri parvenait à envoyer le ballon au fond des filets en trompant Benjamin Leroy ! (78e) !