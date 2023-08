Ligue 2 : Kévin Van Den Kerkhof quitte le SC Bastia pour le FC Metz

Après avoir été observé par plusieurs clubs de l'élite en raison de ses performances impressionnantes, il poursuivra désormais sa carrière en Ligue 1, rejoignant le FC Metz, qui vient tout juste d'accéder à la première division.

Avant de quitter la Corse, Kévin a tenu à exprimer sa gratitude : "J'ai été extrêmement heureux et fier de porter les couleurs du Sporting. Je suis infiniment reconnaissant envers tous les supporters qui m'ont témoigné tant d'affection. Mon engagement sur le terrain a toujours été total, j'ai donné le meilleur de moi-même pour le club et je suis certain que nos chemins se croiseront à nouveau. Mes remerciements s'adressent également à mes coéquipiers, au staff, aux dirigeants, aux employés et aux bénévoles pour leur engagement quotidien. Enfin, je tiens à exprimer ma reconnaissance particulière envers mon entraîneur, Régis Brouard, à qui je dois énormément."



Ce transfert important, évalué à 2,55 millions d'euros, contribuera notamment au développement continu des structures du club, conformément à ses engagements pour les années à venir.