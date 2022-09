Ligue 1 : les Ajacciens se déplacent à Brest ce dimanche

La rédaction le Samedi 17 Septembre 2022 à 20:58

Ce dimanche, l'AC Ajaccio se déplace sur la pelouse du Stade Brestois dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Ce samedi, avant la rencontre, Olivier Pantaloni et Riad Nouri se sont exprimés lors d'une conférence de presse. Le coach ajaccien qui espère "trouver de la connivence et de l’efficacité avec les attaquants et les nouveaux joueurs" a fait part du travail offensif effectué cette semaine à l’entrainement : "On a surtout travaillé sur le plan offensif cette semaine." a-t-il notamment indiqué.

L’attaquant blanc et rouge a lui assuré la motivation du groupe à relever la tête "Nous devons être beaucoup plus exigeant dans les zones de vérités, sans oublier que, dans le football, la lassitude ne s’installe jamais, ce n’est pas possible."



Retrouvez le point presse d’avant-match en vidéo.