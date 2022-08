Ligue 1 - Rennes-AC Ajaccio : "le match sera difficile, mais nous y allons avec la volonté d’aller chercher un résultat"

Ce vendredi 10 aout, à l'occasion de la conférence de presse à 48 heures du match contre Le Stade Rennais (dimanche à 19 heures), Olivier Pantraloni était présent face aux journalistes, en compagnie du nouveau défenseur Fernand Mayembo pour évoquer cette troisième journée de Ligue 1, mais aussi pour parler des enseignements tirés de la rencontre face à Lens (0-0) "Nous avons un bloc bien compact sur le plan défensif et nous avons eu des situations sur le plan offensif. On aurait dû mieux exploiter nos situations. Les joueurs sont très impliqués, ils sont un petit peu sur la réserve quand on a le ballon. Cela viendra au fil du temps et c’est normal pour des joueurs qui découvrent la Ligue 1. On n’a pas encore lâché les chevaux ". a-t-il déclaré.



Face au Stade Rennais, les Blanc et Rouge se déplacent avec de l’ambition malgré la qualité de l’adversaire "Quand on affronte ces grandes équipes, il faut être juste dans tous les domaines. Ce sont des équipes qui ont le ballon, qui font courir l’adversaire et qui ne concèdent pas beaucoup d’occasions. Les bons résultats passeront par une solidité défensive et en étant meilleur dans nos transitions et dans l’exploitation de nos situations". précise l'entraineur.



Rennes compte actuellement le même nombre de point que l’ACA. L’équipe de Bruno Genesio a perdu le derby Breton avant de concéder le match nul à Monaco (1-1) "C’est un club qui sait vite se reprendre. Ils vont avoir une grosse volonté de gagner leur premier match face à nous dimanche. En jouant face au promu, ils n’ont pas le droit à l’erreur. Nous sommes prévenus, le match sera difficile, mais nous y allons avec la volonté d’aller chercher un résultat. Nous allons à Rennes sans complexe, avec la ferme volonté de ramener quelque chose de ce déplacement" analyse Pantaloni.



L’équipe pourra s’appuyer sur l’ensemble de son groupe dont Fernand Mayembo. Le défenseur a réalisé une solide prestation contre Lens pour sa première en Ligue 1 Uber Eats "C’était un plaisir de découvrir la Ligue 1 à domicile ! J’espère que nos supporters seront toujours là pour nous encourager. indique Fernand Mayembo À l’image de mes coéquipiers, on s’entraide, on m’a bien intégré. Maintenant on a hâte de faire un gros match et montrer qu’on existe ! Montrer que nous n’avons pas peur et mettre les mêmes ingrédients que face à Lyon, Lens. Montrer que nous ne sommes pas là par hasard ! Ce ne sera pas évident mais ce sera difficile aussi pour Rennes de nous affronter".