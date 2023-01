Ligue 1 : L’ACA piégé par Reims (0-1)

Décimés par plusieurs absences (Coutadeur, Koné, Hamouma parmi les cadres) et avec Belaïli qui débute sur le banc, les Ajacciens ont à coeur de poursuivre leur opération maintien. Mais ils ont du lourd en face avec un Stade de Reims invaincu depuis dix rencontres et bien campé dans le top 10 du classement. Et la première mi-temps va malheureusement venir confirmer la tendance actuelle pour des Ajacciens à la peine malgré une évidente bonne volonté. Pire encore, un premier corner repris par Agbadou et catapulté au fond des filets par Munetsi suffit au bonheur des Rémois qui vont pouvoir gérer leur avantage durant tout le premier acte. De Son côté, l’ACA ne manque pas de volonté mais peine dans les transitions et semble inoffensif en attaque. À l’exception d’El Idrissy, bien repris par le retour d’Abdelhamid (12e) et d’un bon coup de tête de Moussi-Oko (26e), le portier adverse passe une soirée plutôt confortable. Au contraire, Flips, dont le tir est repoussé sur sa ligne par Mayembo (35e) et Foket (volée contrée 43e), sont tout proche de doubler la mise. Bref, l’ACA doit montrer autre chose pour espérer s’en tirer.



Piqués au vif, les Ajacciens affichent de bien meilleures intentions au retour des vestiaires. Le collectif « biancu è rossi » prend enfin ce match par le bon bout et Mayembo trouve la barre adverse sur un coup franc de Nouri (51e). Dans un temps fort, l’ACA va insister un gros quart d’heure sans toutefois se montrer dangereux. Les Ajacciens contrôlent toujours les opérations mais au fil des minutes, les efforts restent décousus. Les entrées en jeu de Belaïli, Botué et Chabrolle n’apportent pas de solutions sur le plan offensif. Deuxième défaite consécutive pour les Ajacciens qui occupent toujours la 16e place au classement avec 15 points.