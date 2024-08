Ligue 1 : Jérôme Negroni nommé nouveau directeur général adjoint d’Angers SCO

Après 17 saisons passées au Sporting Club de Bastia, où il a gravi les échelons du service Communication à Secrétaire Général, puis DGA en 2019 et enfin Directeur Général Délégué depuis 2022, Jérome Negroni a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en rejoignant Angers SCO.



Reconnu pour son professionnalisme et son dévouement, il a été un acteur clé de la reconstruction et de la structuration du Sporting Club de Bastia. « Son parcours, son expérience et sa personnalité représentent des atouts précieux pour le développement et les futurs défis qu'attendent le club angevin », selon le communiqué.



En plus de son engagement dans le monde du football, Jérôme Negroni est également un homme de terrain très engagé dans la vie locale. Il est maire du petit village de San-Lorenzo depuis 2009. « Son expérience diversifiée et son implication locale enrichiront sans aucun doute son nouveau rôle au sein d'Angers SCO » espère le club qui souhaite renforcer sa structure administrative et commerciale, en s'appuyant sur l'expertise de Jérôme Negroni.