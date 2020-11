Liaisons douces : des passerelles établies entre l’Etat et la ville de Bastia

Ce projet, initié voilà plusieurs mois et voté le 25 septembre dernier en Conseil municipal, s’inscrit dans le cadre des aménagements de voies douces à Bastia ainsi que des travaux de prolongement du Spassimare et de l’Aldilonda et dans la mise en œuvre du schéma directeur des liaisons douces.

«La passerelle qui relie la place St Nicolas au quai des Martyrs date de plusieurs décennies et méritait une rénovation » explique Pierre Savelli. «On va en profiter pour sécuriser les deux passerelles. Celle qui relie la place au quai des Martyrs et celle qui surplombe la RT11 à la sortie du tunnel. Les travaux vont consister à élargir jusqu’à 5 m ces deux passerelles très fréquentées et ainsi augmenter la fluidité des déplacements, et ce quel que soit le mode de déplacement. On procédera aussi au recalibrage nécessaire pour adoucir l’inclinaison des pentes ce qui améliorera l’accessibilité aux PMR (Personne à Mobilité Réduite). A Bastia les travaux de voies douces vont bon train et avant les fêtes ou pendant les fêtes, l’Aldilonda devrait être inaugurée. A Lupino des voies cyclables sont en cours de réalisation entre la place Papi et la route Royale et jusqu’au collège de Montesoro. Notre volonté n’est d’ailleurs pas de nous limiter à la ville de Bastia mais en concertation avec la CAB, l’étendre entre Furiani et Santa Maria di Lota, voire au-delà. On doit aujourd’hui donner les moyens aux gens de se déplacer à vélo. Une fois ces voies douces réalisées, on mettra en place des moyens incitatifs pour leur donner le goût du vélo ».





La signature de cette convention était une première entre l’Etat et la ville, ou presque. «C’était en effet presqu’une première » confirme François Ravier, préfet de Haute-Corse. «Il y a un an, dans le cadre du PETR (pôle d'équilibre territorial ndlr) de Balagne et du Contrat de ruralité, on avait pu soutenir le développement du vélo électrique sur L’Île Rousse. A Bastia, nous sommes sur un projet d’une autre ampleur avec une subvention de l’Etat d’environ 500 000 €. Ce projet va permettre une continuité des déplacements à vélo grâce à l’élargissement des deux passerelles. Ces élargissements étaient très importants car ils vont permettre aux cyclistes et aux piétons de pouvoir cheminer tranquillement, sans conflit d’usage sur cette partie de la voie. Il y aura une véritable cohabitation entre les deux. Autre aspect intéressant c’est l’augmentation de la distance qu’on pourra parcourir à vélo en ville ».





Ce projet avait été décidé voilà plusieurs mois dans le cadre du « plan vélo » mis en place en septembre 2018 par le 1er ministre de l’époque. En lançant ce plan, Edouard Philippe, souhaitait multiplier par 3 l’usage du vélo, soit 9% des déplacements, à l’horizon 2024. Des appels à projets avaient alors été lancés et la ville de Bastia y avait répondu. «Le projet de la ville ayant été jugé de bonne qualité, il a été labélisé et cela se concrétise aujourd’hui par la signature de cette convention » précise le préfet.



Présents à la signature de la convention ce vendredi, Fréderic Lavigne, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, Leslie Pellegri, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de Bastia, Jéromine Vivarelli-Mari, adjointe au maire en charge des travaux et Laura Orsini-Sauli, adjointe au maire en charge de la santé et du handicap