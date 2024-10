Lever le drapeau corse à Sparte : Léa Retali en quête de soutiens pour les mondiaux de Spartan Race en Grèce

À seulement 20 ans, Léa Retali s’impose déjà comme une prodige du Spartan Race, une discipline inspirée des entraînements militaires américains, où courses d’obstacles et défis physiques se mêlent dans des épreuves d'endurance extrême. Originaire de Santa-Maria-di-Lota en Corse, Léa avait déjà marqué les esprits l’année dernière en remportant la Trifecta dans la catégorie 18-24 ans, une série de trois courses de 5, 10 et 21 kilomètres sur deux jours.



Sa performance lors de la Spartan Race de Saint-Raphaël, l’une des trois étapes des Championnats de France, lui a permis de décrocher une nouvelle place sur le podium et surtout, un ticket pour les Championnats du monde qui se dérouleront à Sparte, en Grèce.



Une cagnotte pour réaliser son rêve mondial

Ce n’est pas la première fois que Léa se qualifie pour les Mondiaux. Malheureusement, en 2023, faute de moyens financiers, elle n’a pas pu faire le déplacement en Grèce. Malgré sa passion dévorante pour les courses d’obstacles et sa détermination à se surpasser, les coûts liés à cette compétition internationale – billets d’avion, hébergement, inscription, équipement – restent un frein majeur pour elle et sa famille. « Pour participer, nous avons estimé un budget d’environ 5 000 euros. Cela inclut l’inscription, qui s’élève à près de 1 000 euros, l’hébergement autour de 2 000 euros pour quatre jours, sans oublier les billets d’avion pour la Grèce, particulièrement chers au départ de la Corse », explique Léa.



Face à ces dépenses, ses parents ont décidé de créer une cagnotte sur la plateforme Leetchi, dans l’espoir de lever les fonds nécessaires. Sa mère, Nathalie Retali, confie : « Nous avons cherché des sponsors, mais dans le contexte économique actuel, c’est compliqué. Nous pensons que cette cagnotte pourrait être l’occasion pour Léa de faire connaître son parcours et de mobiliser des soutiens pour l’aider à réaliser son rêve. »



Une solidarité qui peine à se manifester

Malgré l’enthousiasme et les efforts de la famille Retali, la cagnotte peine à se remplir. « Pour l’instant, nous avons réussi à récolter environ 565 euros. Cela peut sembler peu par rapport à notre objectif, mais nous sommes extrêmement reconnaissants envers ceux qui nous soutiennent », assure Nathalie Retali.

Léa regrette également le manque de visibilité de son sport en Corse : « Le Spartan Race est encore peu connu ici, ce qui rend difficile la construction d’un réseau de soutien. J’aimerais beaucoup promouvoir cette discipline sur l’île, et j’ai même participé à la Fête du Sport en septembre pour faire découvrir cette activité. Nous avons envisagé d’organiser des événements pour mobiliser la communauté, notamment autour du crossfit, mais cela demande des ressources que nous n’avons pas toujours. »



Un rêve simple mais puissant : faire briller la Corse en Grèce

Pour Léa, les Championnats du monde représentent bien plus qu’une simple compétition. C’est une occasion unique de faire briller les couleurs de la Corse sur la scène internationale. « Mon objectif est de lever le drapeau corse à l’arrivée. Tout ce que je souhaite, c’est franchir la ligne d’arrivée avec ce drapeau sur les épaules, une fierté immense pour moi et pour mon île. »

La cagnotte reste ouverte jusqu’au 15 octobre, et la famille espère que la solidarité locale et nationale permettra à Léa de réaliser ce rêve. Malgré les obstacles, la jeune athlète continue de se préparer avec acharnement, déterminée à montrer que la Corse a sa place sur le podium mondial du Spartan Race.