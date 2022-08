Les villes corses forcées de s'adapter aux restrictions sur l'usage de l'eau

“Nous avions déjà anticipé en réduisant la surface de lavage et en ne faisant que l’indispensable et le plus urgent”. À Ajaccio, la mairie a fait le choix d’aller à l’essentiel. Seuls les endroits les plus fréquentés, et donc qui se salissent le plus vite, étaient nettoyés avec de la haute pression.





Pareil à Bastia où la municipalité lavait certaines zones moins fréquemment en fonction du revêtement existant, de la fréquentation et de la propreté constatée au quotidien par ses agents. “Nous avons réduit la consommation de 40 à 50 % par rapport à d’habitude”, explique-t-on à la mairie.



Lire aussi : La Corse a connu le mois de juillet le plus chaud depuis 1959





Mais depuis le 2 et le 11 août, les deux principales villes de Corse ont l’obligation de ne plus laver leurs trottoirs, leurs rues et leurs routes à grande eau. Et pourtant, elles n’ont d’autres choix que de maintenir un minimum de nettoyage. “C’est une question de salubrité publique. Nous discutons avec le préfet pour obtenir une dérogation à ce sujet là”, indique-t-on à la mairie d’Ajaccio.