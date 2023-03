Les vététistes de Corse ont rendez-vous dimanche à Bonifacio

10h30 juniors, espoirs, seniors, master 1 a 6 (9 tours) et cadets, féminines, master 7 / 8 et 9 (6 tours)

10h35 : Minimes

13h15 : Benjamins.

14 heures : Pupilles.

14h30 Poussins.

15 heures : pré-licenciés.

Remise des prix à 15h30.

Les épreuves se dérouleront sur un circuit tracé en haute ville et dont le coup d'envoi aura lieu à 10h30 par la course des cadets, juniors, seniors masters femmes et hommes. Ceux-ci vont pouvoir s'affronter sur une boucle de 2,7 km (50m de D+) ne manquant ni de technicité, ni de charme. Cette entame sera suivie dans la foulée par l'entrée en lice des minimes puis par celles de l'ensemble des autres catégories. Voici le programme complet de cette journée à la pointe extrême sud de la Corse.