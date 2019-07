Les transports maritimes et aériens en Balagne au centre d'une réunion de travail à Calvi

« Nanette » Maupertuis, présidente de l'Agence de Tourisme de la Corse (ATC), Daniel Charavin, directeur général de l'ATC, les représentants des deux associations des commerçants de Calvi ( Patrick Mattei et Maguy Bandaloni pour l'UCC et Caroline Corteggiani et Celine Lanzalavi pour l'ADCDUGrand Large), François Acquaviva, Jean-Pierre Pinelli, Jean-Baptiste Ceccaldi, André d'Oriano pour le syndicat des commerçants, Lionel Mortini, président de la Communauté de Communes de l'Ile-Rousse-Balagne, conseiller exécutif, président de l'ODARC et les membres du bureau de la CCIRB, Bernard Giudicelli, président de l'Union des Metiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH Corse)

Le 25 juin dernier, ainsi que nous le relations, plus d'une soixantaine d'hôteliers, restaurateurs et plagistes, réunis à l'Hôtel Regina à Calvi, ont décidé de créer un nouveau syndicat pour ne plus subir et ne plus essuyer la critique mais bien pour être dans l'action, avec pour premier objectif de demander des comptes à des institutions comme la CCI2B qui gère le port de l'Ile-Rousse et l'aéroport de Calvi mais aussi aux politiques qu'ils tiennent pour responsables d'une situation préjudiciable au développement de la Balagne.D'autres questions d'ordre économique, social et culturel ont aussi été abordées lors de cette réunion.La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia - Haute-Corse a été la première à réagir à ce mouvement de fronde des restaurateurs, hôteliers et plagistes de Balagne en invitant les leaders a une première réunion de travail le 4 juillet dernier dans les locaux de la gare maritime à l'Ile-Rousse.Au cours de cette réunion de laquelle la presse a été tenue à l'écart, les membres de la CCI2B ont pris connaissance des griefs des commerçants et de leur volonté de ne plus subir mais agir.Baisse du trafic maritime au port de l'Ile-Rousse, essor du trafic à l'Aéroport de Calvi - Balagne jugé insuffisant, notamment par rapport à d'autres aéroports de l' Île, horaires parfois inadaptés, cherté des transports tant maritimes qu'aériens, perte pour l'aéroport de C alvi-Balagne de son statut de 1re aéroport international, notamment avec les lowcost....De son côté, la CCI2b a tout comme les commerçants affichait sa volonté de travailler en symbiose avec les acteurs de la vie économique de la microrégion de Balagne et en invitant ces derniers à une nouvelle réunion de travail élargie à des acteurs clés.C'est donc c e lundi 22 juillet à 15 heures dans les salons de l'Hôtel Regina qu'à l'initiative de Pierre Negretti, président de la commission Balagne au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia – Haute-Corse, en présence d'une grande partie de la CCI2B, dont son président Jean Dominici et son directeur général Philippe Albertini, qu'une nouvelle réunion de travail s'est tenue .Une fois encore, la presse n'était pas la bienvenue. Les organisateurs ont en effet manifesté leur volonté de poursuivre leur travaux à l'écart des projecteurs de l'actualité, ajoutant que tous seraient informés en tant voulu.Au cours de cette réunion, on imagine donc qu'il a encore été beaucoup question des transports maritimes et aériens en Balagne, jugés inadaptés à la microrégion, à la cherté des transports tant maritimes qu'aériens et bien d'autres sujets concernant l'avenir économique, social et culturel de la Balagne.Etaient conviés et présents :

Le président de la communauté de communes Calvi – Balagne et la présidente de l'Office des transports de Corse également conviés se sont fait excuser. Plusieurs commerçants et délégués Balagne de la CCI étaient également présents







Sur le contenu plus précis de cette réunion, sans doute en saurons nous davantage ce mardi 23 juillet lors de l'Assemblée constitutive de "l’Association Collégiale de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Plagistes de Balagne (A.C.S.H.R.P.B) qui se tiendra à 15 heures à l'Hôtel Regina.



Un appel aux commerçants pour ce mardi 23 juillet

"L’Association Collégiale de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Plagistes de Balagne (A.C.S.H.R.P.B) vient d'être créée. Elle informe et invite toutes les personnes concernées par ces professions à assister à l'assemblée générale de l'association qui se tiendra le Mardi 23 Juillet à 15 heures précises à l’Hôtel Regina à Calvi (dans la salle de conférence)."