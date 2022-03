Les syndicats étudiants corses veulent élargir la mobilisation populaire pour "faire plier le gouvernement"

A la demande du Président de la République et du Premier ministre, je me rendrai en #Corse mercredi et jeudi. pic.twitter.com/vOnvpVWwr1

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 14, 2022



La suite ? Elle se décidera ce 14 mars à 18 heures à Corte. « Le collectif créé la semaine dernière avec les syndicats et les mouvements politiques nationalistes va se réunir pour décider des actions à mener. De notre côté nous optons pour un blocage de toutes les institutions pendant la venue du ministre de l’Intérieur pour faire en sorte que la mobilisation s’étende et que le message soit encore plus fort », explique le président d’A Cunsulta di a Ghjuventù Corsa (CGC), Pierre-Joseph Paganelli.Les étudiants appellent « les syndicats de travailleurs à engager des mouvements de grève, notamment une grève générale le 16 mars, les lycéens et les étudiants à poursuivre leurs actions, le peuple corse à continuer à se rassembler partout chaque soir ». Si la jeunesse est le catalyseur des revendications populaires, pour les étudiants, c’est toute la population, politiques y compris, qui « doit prendre ses responsabilités ». Pour Pierre-Joseph Paganelli, « il y a eu une sorte d’enfermement institutionnel pendant sept ans de la part de nos élus qui n’a pas permis d’établir ce rapport de force. Aujourd’hui, nous lançons un appel aux politiques corses à se mettre au niveau de la rue et de la mobilisation populaire ».Gérald Darmanin est « chargé d’ouvrir un cycle sans précédent de discussions […] avec l’ensemble des élus et des forces vives de l’Île ». Pour les syndicats étudiants, il pourrait bien s’agir de la clé de voûte d’un apaisement généralisé. Mais ils veulent avoir leur mot à dire. « Nous demandons à être associés aux discussions avec Gérald Darmanin via le collectif », indique Pierre-Joseph Paganelli.Mais avant, ils veulent créer les conditions d’un rapport de force avec l’État pour faire entendre leurs revendications et obtenir « des garanties et un calendrier concernant la libération des prisonniers politiques avant les élections présidentielles ».