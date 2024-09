Les supermarchés Casino ferment définitivement en Corse après 31 ans de présence

Stéphanie, quant à elle, a déjà délaissé Casino depuis plus d’un an. Venue uniquement pour passer à la parapharmacie, elle explique son désintérêt pour l’enseigne par des prix jugés excessifs et une expérience d’achat peu agréable. « En réalité, je suis ici pour aller à la parapharmacie », avoue-t-ellet. « Sinon, je fais mes courses ailleurs. Je trouve que c’était quand même bien plus cher qu'ailleurs et, même si l’agencement était correct, le magasin ne donnait pas vraiment envie de flâner. Il faisait vieux et sale. J’espère que les nouveaux magasins seront plus attractifs, mais surtout que les prix seront plus compétitifs. »



Repondre aux attentes des consommateurs

L’enjeu pour Auchan, qui ouvrira ses portes le 15 octobre, sera donc de répondre aux attentes des consommateurs corses, souvent insatisfaits par les prix pratiqués sur l’île. En attendant cette nouvelle ouverture, les habitants de la Balagne, comme ailleurs en Corse, se tournent vers les autres enseignes disponibles, qui espèrent bien capter une partie de la clientèle de Casino.



Le défi est donc de taille pour la nouvelle enseigne, car les attentes sont nombreuses. Les consommateurs espèrent notamment une baisse des prix, un point régulièrement soulevé par les clients de Casino. « On est pris en otage sur les prix ici, tout est plus cher qu’ailleurs, même les produits locaux », regrette Marie. La transformation des magasins, tant au niveau de l’offre que de l’agencement, sera aussi scrutée de près. La fermeture de Casino est, pour beaucoup, l’occasion de remettre à plat leurs habitudes de consommation et de comparer les offres proposées par les concurrents.



La transition ne devrait pas entraîner de changements au niveau des employés, qui devraient rester en poste, assurant ainsi une continuité dans l’accueil et le service.