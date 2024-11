Les sombres secrets du manoir Blackthorm : le thriller surnaturel de l’auteur corse Jean-Salvatore Pinna

L’auteur bastelicacciais Jean-Salvatore Pinna signe avec Les sombres secrets du manoir Blackthorm un thriller palpitant, à la frontière entre le mystère et le surnaturel. Un roman où enquête policière et phénomènes inexpliqués se conjuguent pour offrir une expérience de lecture inoubliable. Publié aux Éditions Baudelaire, ce livre transporte ses lecteurs dans l’obscurité d’une ville en proie à des disparitions étranges, jusqu’à un manoir au passé hanté par des secrets qui remontent à plusieurs générations.



Le récit prend place à Westwood, une petite ville où des disparitions inexpliquées suscitent la peur et la confusion. L'inspecteur Alex Turner, appelé à enquêter sur ces événements mystérieux, se retrouve confronté à des phénomènes qui échappent à toute logique rationnelle. Très vite, il se retrouve plongé dans une quête sans retour qui le mène dans la forêt du mont Old Path, un endroit sinistre où l'invisible semble prendre forme. Visions mystiques, murmures énigmatiques et phénomènes surnaturels perturbent l’enquête de Turner, mais il reste déterminé à percer les mystères qui l’entourent, même si ces derniers semblent appartenir à un univers parallèle.



À l’autre bout du mont, à Ravenshire, Sarah, une jeune femme intrépide, cherche à lever le voile sur les secrets du manoir Blackthorm. Cette demeure isolée est au cœur de nombreuses rumeurs sur des pratiques occultes et des phénomènes paranormaux. Pour mener son enquête, Sarah fait équipe avec Rebecca, une experte en arts occultes. Si leur collaboration débute sous le signe de la méfiance, une véritable complicité naît au fil de leur exploration des mystères de la famille Blackthorm, une lignée dont les pratiques étranges semblent remonter à plusieurs siècles.



À travers l’histoire de Sarah et Rebecca, Pinna nous invite à une réflexion sur la frontière floue entre le réel et le surnaturel. L’invisible se fait omniprésent, défiant la rationalité et plongeant le lecteur dans un univers où chaque élément de l’intrigue, chaque ombre, renferme un secret qui pourrait faire basculer la réalité elle-même.



Le roman ne se contente pas de suivre une simple enquête policière. Il explore la relation complexe que l’homme entretient avec l’inexpliqué et l’invisible, tout en maintenant un climat d’angoisse constante. Jean-Salvatore Pinna maîtrise parfaitement l’art de l’horreur psychologique, avec des révélations qui, loin de se résumer à des clichés, poussent chaque personnage – et le lecteur – à confronter une vérité terrifiante, au fur et à mesure que l'intrigue se tisse.



Les sombres secrets du manoir Blackthorm est un thriller où les mystères s’accumulent, le surnaturel imprègne chaque page, et l’on se retrouve, haletant, à chercher des réponses dans l’obscurité. À découvrir en librairie, sur la Fnac et Amazon, ce roman promet de laisser une empreinte durable dans l’esprit des amateurs de frissons littéraires.