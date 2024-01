Les soldes ont démarré en Corse mais ont-ils encore du sens?

En ce début de période de soldes d'hiver, la devanture singulière du magasin Formes sur la rue César Campinchi intrigue. Contrairement aux autres commerces, pas de panneaux annonçant des réductions. Pourtant, cette boutique dédiée aux arts de la table suit une tradition bien établie depuis 33 ans en refusant de participer aux soldes. « Nous n’avons jamais fait de soldes, parce que ce n’est pas la politique de la maison, répond Laëtitia, la vendeuse du magasin. Nous avons des prix imposés qui ne nous permettent pas de faire des soldes sans rogner sur nos marges. Si jamais nous cédions aux sirènes des soldes, nous serions obligés de vendre notre marchandise à perte », détaille la commerçante. Pour se rattraper, la boutique participe au salon des bonnes affaires, qui se déroule depuis quatre ans au mois de février . « Tous les commerçants de la rue font la braderie de Bastia, et cela fonctionne aussi bien que les soldes, donc pourquoi les faire ? » s’interroge-t-elle.





Un modèle qui n’est plus adapté







Comme Laëtitia, certains commerçants sont perplexes face à la pertinence des cinq semaines de soldes d’hiver. C’est le cas de Françoise, qui gère la boutique de prêt-à-porter féminin Au 27, située quelques mètres plus loin sur la rue César Campinchi. Si sa boutique affiche des remises allant jusqu’à 50%, la patronne joue le jeu des démarques sans trop y croire. « Ça fait quatre ans que les soldes ne servent plus à grand-chose, assène-t-elle d’emblée. Avant, les clients attendaient ça avec impatience, il y avait un monde fou dans la boutique, à tel point que l’on restait ouvert entre midi et 14h. Maintenant, il n’y a plus cette euphorie ». Pour autant, ce n’est pas tant le concept des soldes qui embête Françoise, mais plutôt la rigidité qui accompagne cette période. « Les soldes arrivent beaucoup trop tôt!, s’enflamme-t-elle. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le Sud, et que cette année, il a fait chaud jusqu’au début du mois de novembre, donc nous n’avons pas eu le temps de vendre notre collection hivernale. Pour tout vous dire, c’est la première année où nous avons moins de manteaux et de pulls en stock à cause des températures. Pour que les soldes d’hiver aient encore un sens, il faudrait décaler le calendrier, et arrêter d’imposer aux commerçants de les commencer le deuxième mercredi du mois de janvier ». Ce modèle du calendrier de soldes d’hiver et d’été n’a d’ailleurs plus forcément de sens avec l’essor d’internet, de la commande en ligne, des ventes privées et des soldes flottantes. Surtout, avec l’inflation, les habitudes de consommation des clients ont changé, les poussant à dénicher l’offre la plus abordable à n’importe quelle période de l’année, mais également à moins consommer, comme le faisait déjà remarquer l’Insee en mars 2022.







Des achats plus raisonnables







Un peu plus loin dans la rue, Laura regarde les devantures des boutiques, mais ne se risque pas à rentrer. Pour cette Bastiaise habituée aux emplois saisonniers, les soldes ne sont pas sa priorité du moment, car elle a « déjà profité du Black Friday au mois de novembre pour acheter tout ce dont j’avais besoin ». Le chômage et l’inflation font beaucoup de mal au portefeuille de cette trentenaire, qui a décidé de ne pas craquer pour respecter son budget, sauf en cas d’énorme coup de cœur. « Si jamais je fais les soldes, ça sera pour faire un achat utile, pas pour acheter une écharpe alors que je sais que j’en ai déjà cinq chez moi, prévient-elle. C’est compliqué de se faire plaisir dans les magasins quand on sait que le coût de la vie est de plus en plus cher, et qu’il y a plein d’autres occasions de se faire plaisir dans l’année, grâce à toutes les promotions permanentes ». Sur le boulevard Paoli, Cedric attend ses amies devant la boutique Pimkie. Toute l’après-midi, ils l’ont passé à arpenter les échoppes du centre-ville, et pourtant, en cette fin de journée, c’est bredouille qu’il attend devant à la porte du magasin. Lorsqu’on lui pose la question, il soutient que « ça ne vaut pas le coup de faire les soldes, car les articles de base sont trop chers et les remises en magasin ne sont pas intéressantes comparés à ce qu’on peut voir en ligne ». Et, comme pour démontrer le fossé qu’il existe entre cette pratique commerciale et la réalité de la consommation, le jeune homme de 19 ans conclut sur ces mots: « il faut être réaliste, on commande plus sur internet et on passe moins souvent dans les magasins, donc pour moi, le seul intérêt de conserver encore les soldes, c’est que cela permet de maintenir une certaine économie locale ».