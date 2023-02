Bastia : 3 jours de bonnes affaires sur la place Saint-Nicolas

Top départ de la quatrième édition du salon des bonnes affaires de Bastia. Jusqu’à dimanche, les visiteurs vont pouvoir arpenter les allées du chapiteau installé sur la place Saint-Nicolas et y découvrir les soixante-huit exposants venant des communes de Furiani , Biguglia , Borgo , Lucciana , Folelli , Moriani , Alistro , Ghisonaccia et Corte.



Ce jeudi matin, dès l'ouverture, de nombreux acheteurs se pressaient devant les stands "Depuis l'ouverture à 10 heures, le salon ne désemplit pas ! C’est très positif pour une première journée", se réjouit Olivier Simoni , le président de la fédération des unions de commerçants et artisans du Grand Bastia qui organise le salon et qui espère recevoir environ 20 000 visiteurs sur les quatre jours du salon. "L'année dernière malgré les restrictions sanitaires encore obligatoires à cause du Covid l' événement avait comptabilisé 12 000 entrées, cette année nous espérons faire encore mieux." détaille Olivier Simoni .



Déstocker les anciennes collections

La propriétaire de la boutique Anna Livia de Moriani assure que ces quatre jours de salon sont un évènement important pour son commerce. "Au mois de février en boutique c'est assez calme, car on est en fin de soldes et on commence à peine à recevoir la nouvelle c ollection donc cet événemen t c'est l'occasion de déstocker le la collection d'hiver." confie-t -elle Si le salon permet de déstocker massivement les anciennes collections, il sert aussi d'appel à la découverte de la boutique par une nouvelle clientèle "Cette manifestation nous permet de trouver de nouvelles clientes, mais aussi venir à la rencontre de nos clientes bastiaises qui font l'effort de venir nous voir à Moriani ." précise Anne-Lise.



Comme la boutique Anna Livia, le concept store pour enfants Plume et Pompon de Corte, est présent pour la deuxième fois au salon de Bastia. "En 2022, malgré les restrictions sanitaires, on a eu beaucoup de monde." indique sa responsable, Valérie Mira, que la semaine dernière a participé aux Journées de l'habillement à Ajaccio. "En trois jours on a tout vendu mon stand , c'était vraiment motivant", souligne la commerçante plus que satisfaite que ce genre d' événements soient organisés sur l' île .





Ça vaut le coup

Jeanette et sa soeur attendaient "la braderie pour faire des bonnes affaires", surtout en cette période "d'inflation ou tout est cher", elles viennent pour trouver du moitié prix. Toutes les deux sont attirés par certaines marques dont elles connaissent bien les prix et savent que au salon elle peuvent les avoir à motié prix. "Il y a plein d'étiquettes à -50%...on va regarder aujourd'hui et puis on reviendra avec nos filles samedi."



Carla sort du chapiteau avec trois sachets. "J'avais rendez-vous en ville avec une amie et je suis rentrée par curiosité. Je viens d'acheter plusieurs articles que je n'aurais pas forcément acheté mais leur prix était tellement bradé, que je n'ai pas résisté".



Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir prêt-à-porter, accessoires, bijoux, décoration, sport et produits de beauté à des prix très abordables.







Infos ++

Le Salon des affaires 2023 se tient jusqu'au dimanche 12 février 2023 à Bastia sur la place Saint Nicolas sous chapiteau de 10 à 20 heures avec une fermeture le dimanche à 17 heures.



Entrée gratuite