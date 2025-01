« Les rois des colis perdus » avec Petru et Thomas, le binôme corse

C’est le nouveau rendez-vous télévisé ! Depuis le jeudi 5 décembre 2024, 6Ter a lancé une nouvelle émission baptisée « Les rois des colis perdus ». Diffusée chaque jeudi soir à 21h, l’émission met en scène des binômes prêts à relever un défi original : dénicher des trésors cachés parmi des milliers de colis perdus. Entre stratégie, suspense et moments cocasses, le concept séduit déjà un large public.



Petru et Thomas, le binôme corse en couple depuis une vingtaine d’années, reviennent sur leur expérience : « L’émission est dédiée aux passionnés d’achat et de revente. Nous avons passé le casting sur Internet, puis nous avons été sélectionnés pour participer. Le tournage s’est déroulé en Normandie, à Aigle, dans un entrepôt appelé Flamingo Box, où l’on trouve des milliers de colis perdus. »



Le format repose sur deux manches bien distinctes. Lors de la première, chaque binôme dispose d’un budget de 100 euros pour récolter 10 kilos de colis perdus. Une condition de taille : il ne faut pas dépasser ce poids limite. Mais le véritable défi réside dans l’incertitude : « C’est une véritable course à l’aveugle, car on ne sait pas ce qu’on ramasse. Si le poids dépasse la limite autorisée, il faut retirer des colis sous un temps imparti », raconte Petru.



La deuxième manche fait grimper les enjeux avec une palette de 50 kilos pour un investissement de 600 euros, toujours sans connaître le contenu des colis. L’objectif final est clair : « Il faut que la valeur marchande des objets trouvés dépasse l’investissement de départ », explique le binôme.



Une ambiance compétitive, mais bon enfant

Sur le plateau, la compétition est bien présente, mais toujours dans la bonne humeur. Petru raconte : « Tout s’est très bien passé pour nous. La production nous a pris en charge depuis Bastia jusqu’à Aigle. Ils se sont occupés de l’avion, de l’hébergement à l’hôtel et des transferts. Sur place, l’ambiance était excellente, notamment grâce à Julien Cohen, le présentateur, qui a su mettre tout le monde à l’aise. »



Si la convivialité domine, quelques tensions font aussi partie du jeu : « Avec les autres participants, il y avait une certaine compétition, mais toujours dans une atmosphère bon enfant. On se lançait des petits regards lorsqu’un binôme trouvait un meilleur colis que les autres. Il y a même eu quelques moments drôles, comme lorsqu’un binôme nous a volé un colis sans qu’on s’en aperçoive», se remémorent-ils non sans souligner qu'ils avaient eu « de bonnes et de mauvaises surprises, car tout se fait à l’aveugle. »



À la fin de chaque émission, le binôme ayant réussi à générer la plus grande valeur marchande par rapport à son investissement remporte le titre de « roi des colis ». Pour Petru, participer à ce programme relevait presque d’une évidence : « Personnellement, c’était ma septième expérience télévisée. Je suis passionné par ce milieu, donc je postule dès que je vois une annonce pour un casting. À chaque fois, cela fonctionne. »



Son binôme et compagnon, Thomas, avait des réticences au départ : « Mon binôme, Thomas, est plutôt l’inverse de moi : il est introverti tandis que je suis extraverti. Au début, il n’était pas très motivé, mais quand je lui ai expliqué le concept, il a accepté, car il adore acheter et revendre, notamment sur Marketplace et Vinted. »



Finalement, cette aventure s’est avérée mémorable pour le couple qui déclare : « C’était un excellent moment. On pensait que l’émission serait sérieuse et très cadrée, mais au final, c’était tout le contraire. On pouvait s’amuser et se lâcher complètement. Nous en gardons un très bon souvenir. »



Quant à Petru, il ne compte pas s’arrêter là : « A la suite de cette expérience, j’ai été contacté pour participer à Un dîner presque parfait, qui sera diffusé prochainement. Là aussi, j’ai marqué les esprits ! » se réjouit-il.