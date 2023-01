Les règles de "sécurité à la chasse" évoluent : qu'en pensent les chasseurs corses ?

L’autre décision-phare du plan de Bérangère Couillard, c’est la préparation par le Gouvernement d’une application numérique à destination des promeneurs. Le but : obliger la déclaration des chasses collectives, et ainsi permettre de définir en temps réel les zones à éviter. Une idée intéressante, mais qui laisse Christian Pietri circonspect. « Sur le papier c’est bien, mais encore faut-il que l’usager non chasseur aille chercher l’information et décide d’en ternir compte. C’est une version améliorée du panneau ‘chasse en cours’ sur un sentier, puisque c’est plus précis et que ça évite de faire le déplacement. Mais si vous choisissez d’ignorer la chasse, ça n’apporte rien de plus. »





Car pour le responsable technique de la fédération des chasseurs de Haute-Corse, la véritable solution aux accidents de terrain passe par le savoir-vivre et non la législation. « Je pense que le plus important, c’est que les usagers de la nature comme les chasseurs se prennent en compte mutuellement. Les mesures vont y contribuer, mais il faut que la bonne volonté aille des deux côtés. On a largement la place pour deux. » Sa position, Christian Pietri l’appuie sur les différentes activités de prévention qui existent déjà en Haute-Corse. « Cette année, sur les 9000 chasseurs du département, nous en avons formé 1000, y compris des anciens. »



Le gouvernement souhaite également aller dans ce sens, puisque le plan dévoilé ce lundi comprend l’obligation de former les organisateurs de battues. Une idée pertinente, mais qui inquiète les fédérations, encore trop peu informées à ce sujet. « On se pose des questions sur la mise en application de cette décision. Et notamment sur son financement... »

Tout n'est pas encore bien clair, et les débats ne risque pas de s'arrêter là.