Les recettes de Coline Faulquier de "Signature" au "Tra di Noi" du Misincu

Le"food Festival "A Frutella di Misincu" a été créé autour de l'idée et des valeurs de partages gastronomiques. La philosophie de cet hôtel est de mettre en avant le fabuleux terroir corse et de conserver l'art de vivre authentique Corse et Méditerranéen.Ainsi, les chefs invités ont-ils pu investir les cuisines auprès du chef résidentqui le temps d'un week-end leur laisse libre cours pour signer la carte de leurs plats.





Moins élitiste que des diner à 4 mains, ce festival propose des signatures culinaires méditerranéennes diverses. Après beaucoup d'autres c'est Coline Faulquier qui, ces 7 et 8 septembre, à proposera sa "Signature" au Tra di Noi.







Elle exploitera comme les autres l'immense potager développé sur place en permaculture par Le Misincu sous l'égide de Jean-Baptiste Anfosso. Le produit cueilli le matin pour se retrouver dans l'assiette quelques instants plus tard : un procédé qui séduit irrémédiablement les chefs attachés au terroir.

Sur ce plan, on le sait, la Corse recèle avec ses plantes et herbes sauvages, toute la richesse de la Méditerranée qui concentrée dans le maquis se retrouve dans votre assiette au Misincu