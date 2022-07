Les ports de plaisance de Saint-Florent, Ajaccio et Bonifacio s'engagent pour l'opération "Je navigue, je trie"

Dans certains espaces maritimes, comme en Méditerranée, la densité d’objets présents dans les fonds marins dépasse le million par km2 !

C’est pourquoi Gestes Propres agit pour donner aux plaisanciers les moyens de préserver l’océan qu’ils affectionnent tant ! À quelques jours des grandes vacances, où des millions de Français et de touristes internationaux rejoignent le littoral, l’association lance la nouvelle édition de son programme « Je navigue, Je Trie » pour lutter contre les déchets abandonnés en mer en incitant à trier à bord et à rapporter tous les déchets au port.



L’an passé, plus de 340 000 plaisanciers ont été sensibilisés grâce à opération ! Cet été, le dispositif se fait particulièrement remarquer : il bénéficie d’une nouvelle identité visuelle, embarque 25 nouveaux ports, s’élargit à l’Outre-Mer et traduit ses messages de sensibilisation en deux nouvelles langues ! Ce sont donc 95 ports qui vont déployer le programme en cinq langues pour sensibiliser les plaisanciers français et internationaux autour du slogan : « Rien par-dessus bord, tous mes déchets au port ».



Cette 12e édition de « Je navigue, Je trie » bat ainsi tous les records de participation et marque le coup d’envoi des événements de l’été accompagnés par Gestes Propres dans toute la France.

Le grand public retrouvera notamment les dispositifs de collecte et de sensibilisation de l’Association sur le Tour de France, les Estivales de Volley en Bretagne, le World Clean Up Day à la rentrée et d’autres opérations de nettoyage de nature.



En Corse, le port de Saint-Florent, le port Charles Ornano d'Ajaccio et la Marina de Bonifacio sont engagés dans cette opération