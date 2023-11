"Les pinceaux du cœur" colorent l'hôpital de Bonifacio : Une touche artistique au service du bien-être

Entre le 23 et le 26 novembre, les artistes engagés de l'association "Les Pinceaux du Cœur" ont déployé leur créativité pour embellir les murs de l'hôpital de Bonifacio. Cette initiative artistique, déjà couronnée de succès dans d'autres établissements de santé en Corse, vise à apporter une note de vie et de convivialité aux couloirs hospitaliers. Pour cette nouvelle action, les peintres bénévoles ont cette fois-ci embelli les murs des services de médecine, de soins de suite et de réadaptation, de l’unité de soins de longue durée et d’une partie de l’EHPAD rattaché au centre hospitalier. Une véritable fierté pour Nicolas Ballarin, directeur de cet établissement. “Les rendus sont unanimement reconnus comme positifs. L’objectif, c’était de mettre davantage de vie dans les couloirs. Nous avons choisi des paysages locaux, ce qui va aider les malades qui ont des problèmes de mémoire. Vous avez Palombaggia, les falaises de Bonifacio, les aiguilles de Bavella. Mais il y a aussi des choses un peu plus stylisées, parce que nous avons pas mal de patients qui souffrent de troubles spatio-temporels” , explique-t-il. “ Nous avons donc aussi choisi des dessins simplifiés, assez épurés. L'idée, c'était véritablement de jouer sur la mémoire et le côté convivial de la chose parce que nous sommes un petit hôpital de proximité.”





Une démarche artistique au service du bien-être et de la guérison

Satisfait des 12 tableaux qui ont été réalisés par les artistes des pinceaux du cœur avec l’aide des Rotary et de certains patients, Nicolas Ballarin a déjà prévu de faire repeindre prochainement les murs de l’EHPAD annexé à l'hôpital de Bonifacio situé à Porto-Vecchio. “ Normalement, les membres de l'association devraient venir peindre les murs de l’EHPAD en mars-avril en tout cas, c’est ce que l’on aimerait afin que nos deux bâtis puissent bénéficier de ce service.”



En plus de cela, l’hôpital de Bonifacio va bientôt s’inscrire dans un autre projet, cette fois-ci plus institutionnel. “Nous allons participer au programme arts et santé qui aura lieu dans environ six mois. Dans ce contexte-là, nous allons faire repeindre par des professionnels, le hall d’entrée et la grande salle de rééducation de l’hôpital. Pour ce projet-là, ce que j'aimerais, c'est faire quelque chose de presque thérapeutique avec des choses un petit peu en relief pour les personnes qui viennent en rééducation et qui possèdent, elles, toutes leurs têtes, mais qui ont des problèmes mécaniques.”