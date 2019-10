Les obsèques de Jamal Zeroil seront célébrées ce vendredi à Rabat

Après le décès de Marino Santini dans la nuit du 7 au 8 août dernier à l'âge de 56 ans, la grande famille du football amateur de l'Ile-Rousse vient de perdre à nouveau un des siens.

Jamal Zeroil s'est en effet éteint à l'Hôpital d'Ajaccio où il avait été admis d'urgence suite à des complications diabétiques. Il n'avait que 59 ans.

A l'annonce de son décès, c'est un immense voile de tristesse qui s'est abattu sur la cité paoli mais aussi à Moriani ou encore Porto-Vecchio.

Jamal était un garçon d'une grande humilité, qui forgeait le respect et la sympathie. Simple, toujours souriant, proche des gens, toujours souriant, il était à l'écoute de tous. Il faisait parti de ces gens que l'on aime avoir comme ami.

Les plus anciens se souviendront que c'est en 1984 qu'il a débarqué de son Maroc natal à Moriani, avant d'intégrer l'équipe du grand hôtel "San Pellegrino" à Folelli.

C'est sans ce secteur de la Corse qu'il se fait repérer pour ses talents de footballeur amateur.

Le regretté Fortuné Lebras, président du FA Ile-Rousse le contacte aussitôt et les deux hommes tombent rapidement d'accord . C'est décidé, Jamal portera le maillot du FAIR et jouera en équipe première avec notamment à ses côtés un certain Marino Santini !

Jamal aimait la vie mais aussi les gens.

En football, dans l'adversité il savait faire face, sans aucune violence. Sa force à lui c'était de marquer des buts, c'était de savoir ce dont il était capable.

Équipier modèle, il était respecté et apprécié de tous et nul n'a été surpris de le voir remporter le titre de meilleur buteur, le récompensant pour toute son oeuvre.

Hors du terrain, c'était le même homme que l'on avait plaisir à retrouve, s'impliquant en toute simplicité et sans compter dans des oeuvres caritatives.

Le bonheur, il l'a trouvé avec Virginie Leymarie. Ensemble ils ont fondé un foyer.

De cette union sont nés trois enfants élevés dans le respect et les traditions: Mehdi, Léa et Sami.

Travailleur, c'est en famille qu'il s'est lancé dans la décoration d'intérieur en inaugurant dans la cité paoline notamment deux boutiques "La Voûte" ou encore plus tard "Le Casablanca".

Les aléas de la vie ont fait qu'il y a sept ans, Jamal soit rentré chez lui à Rabat où il a continué dans la profession.

Il y a quelques années, il est revenu en Corse, plus précisément à Porto-Vecchio où il a retrouvé ses amis José Andréani et son épouse Najat.

Au mois d'août dernier il est même revenu à l'Ile-Rousse pour quelques jours et avait en projet de s'y installer à nouveau.

Malheureusement, il n'en aura pas eu le temps. Une banale coupure à un pied s'est rapidement infectée à cause de son état diabétique. Hospitalisé en clinique à Porto-Vecchio, son état s'est très vite dégradé. Transféré en réanimation à l'Hôpital d'Ajaccio, il s'est éteint le 3 octobre dernier entouré de l'affection des siens.

La levée du corps aura lieu à Ajaccio ce mercredi 9 octobre, avant son transfert à Rabat où les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 11 octobre.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Corsenetinfos présente à son épouse Virginie, à ses enfants Mehdi, Léa et Sami, à ses frères et soeurs, son ami José Andréani et son épouse Najat ainsi qu'à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.