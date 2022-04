Les "meilleurs apprentis-bouchers de France" honorés à Ajaccio

Sur les 800 concurrents du départ, seulement 24 candidats, venus des quatre coins de France, ont obtenu leur billet pour la finale du concours du « Meilleur apprenti- boucher de France » qui se déroulait, pour la première fois depuis la création en 1985, en Corse, et plus particulièrement à Ajaccio, ces 3 et 4 avril.Organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France (MOF), le concours MAF récompense chaque année les candidats les plus méritants ayant fourni un travail d’exception, à la hauteur du savoir-faire d’excellence à la française. Car il est bien question de savoir-faire pour une profession qui, comme d’autres, est en quête d’excellence loin des clichés réducteurs dont on l’affuble à tort depuis des années. « Le savoir-faire et les fondamentaux du métier sont importants, explique Jean-François Guihard, président de la Confédération française de la Boucherie, Charcuterie, Traiteur, il y a aussi une notion de partage des valeurs. Toutes les régions ont une identité, et une culture gastronomique. Ce genre de concours répond à tous nos détracteurs. L’important, pour nous, c’est de mettre nos jeunes et notre formation en avant... »Les jeunes bouchers sont âgés de 16 à 21, tous en deuxième année de formation. Tous sont sortis des présélections départementales et régionales et représentaient, lors de la finale, treize régions différentes. « Nous avons souhaité montrer l’image de notre métier, souligne Patrick Mias, président du Syndicat de la Boucherie-Charcuterie-Traiteurs de la Corse-du-Sud et vice-président de la CFBCT, le savoir-faire et l’apprentissage. Il y a derrière tous ces jeunes, des maîtres-formateurs, ces apprentis ont été drivés durant une année. Au-delà du résultat, ces 24 finalistes vont disposer d’un véritable « passeport » vers l’emploi qui sera important pour toute leur carrière. »Le concours s’est ainsi décliné en deux phases. Une première dans les entreprises Martinetti avec désossage à blanc, découpe, séparation, épluchage sur les rôtis et une deuxième, ce lundi durant toute la journée avec décors et présentation de leurs tables. « Ce concours c’est une histoire, une passion, ajoute Patrick Mias, ce métier date de l’antiquité. Il est important que les parents prennent conscience de ce qu’il peut représenter pour leurs enfants. On est loin des clichés réducteurs. C’est un métier qui, aujourd’hui, vise l’excellence. On recrute beaucoup...Un jeune qui entre dans la profession va pouvoir se former toute sa vie, progresser. Il n’aura jamais de problème de chômage. Par ailleurs, ce sont les salaires les plus élevés de la branche alimentaire. »Après une présentation aux accents solennels de la manifestation par diverses personnalités du métier impliquées dans le projet, les lauréats ont été primés : Hugo Lefort (Pays de Loire), Romane Satre (Auvergne-Rhône-Alpes) et Maxence Le Labourier (Bretagne).La Confédération de la profession va pouvoir, désormais, travailler sur les championnats du monde qui vont se dérouler en septembre-octobre prochain à Sacramento. Avec un bon coup à jouer pour l’équipe de France de boucherie championne d’Europe en titre.