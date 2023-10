Les maisons France Service hébergées par La Poste organisent des ateliers partout en Corse

En Corse, les 19 maisons Frances services installées au sein des bureaux de poste se situent à Sotta, Sari-Solenzara, Castello di Rostino, Bastia Place d’armes, Calacuccia, Vico, Patrimonio, Piana, Ventiseri, Calenzana, Luri, Cervione, Petreto Bicchisano, Galeria, Penta Di Casinca, Murato Venaco, Aleria et Bastia Libecciu.



Ces lieux participent à l’inclusion numérique par la mise à disposition gratuite d’équipements connectés en libre-service (PC, scan, Imprimante, tablettes …). Ils garantissent un accueil de proximité grâce à la présence de chargés de clientèle référents France services.



Afin d’augmenter la notoriété des services publics proposés, La Poste organise des animations avec les opérateurs nationaux à destination de la population locale. Partout sur l’île, les bureaux de poste labellisés France services participent à ces journées, et valorisent les services proposés pour accompagner les Français dans leurs démarches administratives en ligne.



Le programme



Jeudi 5 octobre , à Castello-Di-Rostino : de 9h à 12h : permanence d'un conseiller de la CPAM.

Petreto-Bicchisano : de 9h à 12h : visite et présentation de France services.

Sotta : de 9h à 12h : intervention de la conseillère de l'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de Corse avec un atelier d'information autour de la rénovation énergétique du logement.

Figari : de 14h à 16h : intervention de la conseillère France services et de la conseillère du programme de rénovation énergétique à la mairie de Figari.

Vendredi 6 octobre :

Castello-Di-Rostino : de 9h à 12h, atelier d'initiation aux outils numériques.

Petreto-Bicchisano : de 9h à 12h, visite et présentation de France services.

Sotta : de 14h à 16h, intervention de la conseillère France services au Pôle Emploi de Porto-Vecchio pour présenter les services de France services.

Lundi 9 octobre :

Petreto-Bicchisano : de 9h à 12h : accueil et petit-déjeuner offert, visite et présentation de France services.

Piana : de 14h à 16h, permanence du conseiller MDPH (Maison départementales pour les personnes handicapées) : informations, modalités et prise en charge.

Sotta : de 9h à 12h : atelier accompagnement AEFA (Aide exceptionnelle de fin d'année). Cet accompagnement permettra l'aide à la création de la demande en ligne, une aide mise en place par la Collectivité de Corse.

Mardi 10 octobre :

Bastia Libecciu, de 14h à 16h : atelier avec le conseiller Pôle emploi et la conseillère numérique.

Calacuccia : de 9h à 12h, atelier Digiposte (aide à la création d'un coffre fort numérique gratuit).

Calenzana : de 9h à 12h, permanence conseiller Pôle Emploi.

Petreto-Bicchisano : de 9h à 12h, visite et présentation de France services.

Sotta : toute la journée : atelier digiposte (coffre numérique gratuit) et création de l'identité numérique.

Venaco : de 9h à 12, présence du conciliateur de justice pour informer sur les différentes démarches mais aussi la prise en compte des problématiques juridiques.

Ventiseri : de 9h à 12h : atelier en visio avce un conseiller de Pôle Emploi.

Vico : de 14h à 16h : permanence de la responsable des services SIA de la préfecture (système d'informations des armes) pour toutes questions sur la chasse, les chasseurs, les licenciés de tirs, les héritiers d'armes.... et aide à la création du compte et de la gestion du compte internet SIA.

Mercredi 11 octobre :

Calacuccia : de 9h à 12h : atelier identité numérique (aide à la création d'une identité numérique gratuite et sécurisée).

Petreto-Bicchisano : de 9h à 12h : visite et présentation de la maison France services.

Venaco : de 9h à 12h : atelier créations de comptes.

Jeudi 12 octobre :

Bastia Libecciu : journée : atelier Pronote (logiciel de vie scolaire) animé par la conseillère numérique : découverte, prise en main....

Calacuccia : de 9h à 12h : permanence conseillère MDPH (Maison départementale pour les personnes handicapées) : informations, modalités et prise en charge.

Petreto-Bicchisano : de 9h à 12h : visite et présentation de la maison France services.

Ventiseri : de 9h à 12h, visite et présentation des services de France services.

Vico : de 9h à 12h : atelier animé par une assistante sociale sur les informations des aides sociales aux usagers.

Sotta : de 9h à 12h : atelier d'informations sur Ma prime Renov.



Vendredi 13 octobre :

Aleria : de 9h à 12h : présentation des services France services.

Galeria : de 9h à 12h : permanence d'un conseiller Pôle Emploi.

Petreto-Bicchisano : de 9h à 12h : atelier en visio animé par un conseiller Pôle Emploi.

Piana : de 9h à 12h : atelier en visio animé par un conseiller Pôle Emploi.

Vico : de 9h à 12h : atelier en visio animé par un conseiller Pôle Emploi.