Les locaux du Secours Populaire de Bastia inondés et vandalisés

« Quand je suis arrivé samedi, les locaux de notre friperie étaient inondés » explique Jean-Baptiste Casanova, président de l’antenne bastiaise du Secours Populaire. « Selon les autorités, cette inondation ferait suite au vol d’un compteur d’eau au 4e étage de l’immeuble désaffecté et au rez-de-chaussée duquel nous sommes logés ». Des locaux donc inondés et une friperie inutilisable.





Double mauvaise surprise pour J.-B. Casanova qui en voulant constater les dégâts éventuels dans un autre local jouxtant la friperie, s'est rendu compte que celui-ci avait été vandalisé. « La serrure a été cassée et tout à l’intérieur a été mis sens dessus dessous ».

Aujourd’hui donc la friperie est fermée pour, sans doute, pour plusieurs mois, le temps des réparations et de refaire un stock. « Non seulement nous ne pourrons plus venir en aide aux défavorisés, mais en plus il va y avoir un manque à gagner. Je lance donc un appel aux donateurs, aux bienfaiteurs de ne plus apporter de marchandises, car on ne peut plus stocker pour l’instant. Les dons en numéraires sont par contre les bienvenus pour nous aider à repartir. On compte sur la solidarité des Corses».

Autre conséquence de ces tristes faits, le « Père Noël Vert » que le Secours populaire organise chaque année pour les démunis et les anciens, en leur offrant un cadeau, est fortement compromis.

« On ne va pas baisser les bras et continuer à poursuivre notre travail. On espère un jour avoir des locaux dignes de ce nom pour notre association qui vient en aide à quelque 500 familles » conclut Jean-Baptiste Casanova.



*Secours populaire Bastia : Bât 42 Cité des Monts, Pl. des Monts, 20600 Bastia. Téléphone : 04 95 46 39 25.