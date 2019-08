Les expositions : "Humanité" de Jean Monestié à Propriano

« Pendant longtemps, j’ai dessiné des corps de femmes, puis avec la vie et la naissance de mes enfants, j’ai commencé à peindre leur mouvement, leur évolution. Souvent, les visiteurs retrouvent leurs enfants dans mes toiles » explique Jean Monestié.





Humanité

Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 29 aout prochain, met en lumière le travail polymorphe de cet artiste.

« J’utilise de nombreux supports différents, bien sûr je peins sur toile mais également sur du bois flotté. Ce sont alors des silhouettes découpée auxquelles j’ajoutent des couleurs pour renforcer le mouvement de ces corps. La taille des toiles aussi peut être très variée : je crée des très grands formats mais également sur de petits cubes. Pour cette exposition, je me suis intéressé à la mythologie, à former des univers harmonieux toujours autour du mouvement des corps » continue Jean Monestié.





Artiste peintre, fort de 30 ans de création, Jean Monestié et la galerie Fronti di Mare offrent la découverte d’un travail graphique dans le quel les corps prennent vie et occupent l’espace, le mouvement s’impose et force le visiteur à plonger dans l’œuvre.