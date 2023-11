Les entreprises de Haute-Corse s’engagent avec l’aide de l’Etat

« Nous avons besoin de la pleine mobilisation des entreprises pour faire face collectivement aux grands défis de notre époque », déclarait Emmanuel Macron, Président de la République française, au moment de lancer, en 2018, le dispositif « les entreprises s’engagent ». La Méditerranée étant parfois longue à traverser, cette « communauté française des entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable », a fini par débarquer en Corse, au début de l'année 2023.

Ce lundi après-midi, près de dix mois après son lancement, le Préfet de Haute-Corse profite d’une visite dans les locaux bastiais de la Mutuelle de la Corse pour échanger sur le sujet avec son directeur, Bernard Ottaviani, également leader de ce club des entreprises qui s’engagent. Autour de la table, sont présente Marie-Françoise Baldacci, directrice de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), son chef de service à l’insertion et à l’emploi, Pierre Olivier Bonnot, mais également, au côté de leur directeur, Jean-François Orsoni et Delphine Luciani de la Mutuelle de la Corse. Les échanges portent principalement sur l’engagement social et environnemental de cette structure insulaire. « Une mutuelle est là pour rembourser des soins, mais pas seulement » détaille Bernard Ottaviani qui donne comme exemple l’engagement de son entreprise auprès de l’association Inseme depuis 2014. Un partenariat qui vient d’être reconduit, cette année, pour les trois ans à venir. « Les valeurs ont changé d’échelle, insiste le Préfet. On prend conscience de la société que l’on va laisser à nos enfants. »



Subvention collective

Enjoué et impliqué, comme à son habitude, Michel Prosic détaille ensuite les grandes lignes de ce dispositif : « On a créé début 2023, en Haute-Corse, ce club des entreprises qui s’engagent. Une cinquantaine l'ont déjà rejoint avec, par exemple, cette volonté de porter des actions autour de l’intégration de personnes en situation de handicap, des jeunes ou des séniors. Elles vont également prévoir des investissements écoresponsables ou vont être en lien avec des associations du territoire pour les accompagner dans la réalisation d’un certain nombre de projets. » Sur les cinquante entreprises, une quinzaine est plus active que les autres : « Le plus souvent, les premières à avoir adhéré à ce dispositif. Notre objectif est d’en rassembler une centaine dans les mois à venir, ajoute le Préfet. Plus elles seront nombreuses, plus on aura de chance de développer cet outil. » L’Etat finance l’activité de ce club, à hauteur de 30000 € : « Un geste de l’état qui n'est pas individuel, qui ne profite pas aux entreprises, mais bien à l’ensemble du réseau » ajoute Michel Prosic.



Futures générations

Au-delà de l’aspect social, les problématiques environnementales arrivent en tête des préoccupations de ces structures. « Toutes les politiques publiques ont des composantes transversales essentielles : la solidarité, la transition écologique et l’engagement sur le territoire. C’est ce que porte ce dispositif, insiste le haut fonctionnaire. On le constate aujourd’hui, ici, en Haute-Corse, par des actions et des résultats concrets. » Avant de rappeler et de conclure sur l’importance de construire des axes de coopération et de passage à l’action, entre les entreprises et l’état, pour répondre aux grands défis sociaux et environnementaux de demain.