Les enquêtes visant Patrick Bruel pour agression et harcèlement sexuels classées sans suite

Deux enquêtes avaient été ouvertes contre Patrick Bruel après les plaintes distinctes de deux masseuses pour des faits reprochés datant de 2019: à Perpignan, pour agression sexuelle; et à Ajaccio, pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel.

A Perpignan, une masseuse d'une trentaine d'années a accusé M. Bruel d'agression sexuelle lors d'une séance de massage dans l'hôtel où le chanteur séjournait à l'occasion de sa participation à un festival de musique à Argelès-sur-Mer (sud), en juillet 2019. Patrick Bruel a aussi été visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel après des accusations en 2019 d'une autre masseuse d'un hôtel en Corse. Lors de leurs investigations, les enquêteurs ont également entendu d'autres femmes accusant Patrick Bruel d'agression sexuelle, d'exhibition sexuelle ou de harcèlement sexuel, pour des faits allant jusqu'à 2008 selon les accusatrices.

Les deux enquêtes, dépaysées par la suite au parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), ont été classées sans suite le 22 décembre 2020, tout comme un signalement des autorités suisses à la justice française, "en l'absence d'élément permettant de caractériser une infraction pénale", a expliqué à l'AFP la source proche de l'enquête.

Contacté par l'AFP, l'avocat du chanteur, Me Hervé Temime, n'a pas souhaité faire de commentaire.