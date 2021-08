Les convertisseurs YouTube MP3 toujours disponibles

Au début, il y avait une dizaine de sites permettant la conversion mp3 depuis YouTube ou de programmes qui permettait de transformer des fichiers vidéo en format audio. Mais tout à coup, le nombre de ces outils a énormément augmenté en très peu de temps. Ce qui n'arrangeait pas les affaires de YouTube. Raison pour laquelle elle a passé presque ces 10 dernières années à essayer d'éviter que les gens puissent effectuer les téléchargements de leur vidéo avec l’aide d’un convertisseur mp3 en ligne. Malheureusement pour la plateforme américaine, on peut dire que c'est une guerre perdue d'avance. Certes, ils ont réussi à fermer certains sites convertisseurs très populaires à l'époque.





Cependant, d'autres ont pris le relais très rapidement. Et en conséquence, les sites, les applications et les logiciels qui permettaient de faire de la conversion ont été multipliés par dizaines voire centaines en très peu de temps. Mais YouTube n'a pas lâché l'affaire. Il a créé pas mal de services entre 2013 et



2017. On peut citer le service YouTube premium, YouTube music ou YouTube red. Certains de ces services existent encore, d'autres n'ont malheureusement pas vécu très longtemps. L’une des stratégies de YouTube à propos des services, consistait à mettre en avant le fait que les utilisateurs peuvent écouter de la musique de façon illimitée et sans être interrompu par de la publicité.





Cependant, le problème est que pour bénéficier des avantages proposés par ces nouveaux services, vous devez prendre un abonnement payant. Si vous n'êtes pas prêts à mettre la main dans la poche, alors, il faudra vous contenter de la plateforme principale qui, au fil du temps, a vu le nombre de ses publicités augmenter, voire multiplié par plusieurs. En gros, ce que YouTube voulait nous dire est très simple: ou bien vous payez pour ne pas avoir de publicités dans les contenus, ou bien vous retournez dans le site principal et vous serez submergé de spots publicitaires. Dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours la maison qui gagne.





Convertisseurs de vidéos, de nouvelles actualités

Pendant quelques années, on entendait de moins en moins et parlait de ces fameux convertisseurs. Cela ne veut pas dire qu'il le nombre avait diminué, bien au contraire. Mais avec l'arrivée des plateformes de streaming musical tels que Spotify, Apple music ou Deezer, certains ont préféré prendre l'un de ces abonnements-là et donc de ne plus avoir besoin de télécharger des contenus depuis YouTube. Mais la force principale de ce dernier réside par le fait qu'il propose des contenus très différents. On peut y trouver de la musique, des interviews, des émissions, des podcasts, etc. c'est la raison pour laquelle certains ne pouvaient pas se passer de ces convertisseurs, puisque les contenus qui les intéressent ne sont pas trouvables dans ses applications de musique. En plus de ça, YouTube n'a toujours pas cessé d'augmenter les publicités sur sa plateforme. Et, en conséquence, nous revoilà, comme il y a quelques années auparavant, en train de parler, d'utiliser des convertisseurs.





Beaucoup de convertisseurs, l’un d’eux sort du lot

Le nombre de convertisseurs, aujourd’hui, est juste énorme. Difficile, voire impossible, de donner le nombre exact d'outils de conversions et téléchargement depuis YouTube qui existent aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne se comptent pas en une dizaine. Avoir autant de choix le rend justement très difficile. Et voilà pourquoi nous vous présentons aujourd'hui un de ces convertisseurs très pratique. Son nom est ClickMp3. Avec lui, vous pouvez convertir toutes les vidéos qui se trouvent sur la plateforme de vidéo de Google, en audio de qualité MP3. Le de ses avantages par rapport aux autres, c'est le fait que tout se fait en ligne. Vous n'avez donc pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre appareil. Il vous suffit juste de copier le lien de votre vidéo, d'accéder au site go-mp3.com, d'y coller l'URL, et le tour est joué. C’est littéralement aussi simple que ça. Comme vous pouvez vous en douter, notons que la conversion dépendra uniquement de votre connexion internet, mais aussi de la durée de la vidéo concernée.





Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours utiliser le site autant que vous voulez, comme vous voulez et quand vous le désirez. Il est assez simple pour ensuite le convertisseur. Vous n'y trouverez pas d'onglets inutiles. Le convertisseur en ligne Clickmp3 n'exige ni d'inscription, encore moins d'abonnement. Alors, si vous étiez à la recherche d'un convertisseur de vidéo YouTube vers MP3, celui-ci devrait combler vos attentes.