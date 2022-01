Les conseils d'une coach ajaccienne pour retrouver la forme après les fêtes

Selon la coach ajaccienne, il n’y a pas de recette miracle ! Il faut allier sport et alimentation équilibrée, sans pour autant tomber dans l’excès « salade et soupe à gogo après les fêtes ». Elle préconise plutôt une belle assiette équilibrée en termes de protéines, glucides et lipides. Par exemple, un repas constitué de saumon en papillote, riz complet et légumes à volonté, le tout agrémenté d’un filet d’huile d’olive. Un fromage blanc accompagné de fruits frais, oléagineux ou compote maison. Priscilla Tessier précise qu’il est important de respecter la répartition de ces macro nutriments afin d’éviter les envies de grignotages entre les repas. Les collations sont cependant conseillées si l’on en ressent le besoin, mais elles doivent être équilibrées : un smoothie ou un fruit, une poignée d’oléagineux avec fromage blanc, des céréales maisons.Elle met en garde sur les breuvages miracles en vogue en ce moment. «Il n’y a pas de potion magique ! Rien de tel qu’un verre d’eau chaude avec un demi-citron tous les matins. Cela aide à rétablir l’équilibre acido-basique (pH) de l’organisme et favorise la digestion ». L’alimentation étant une part importante d’une bonne remise en forme, elle l’est d’autant plus si elle est liée à une activité physique.L’OMS recommande au moins une heure de pratique quotidienne. Mais pas de panique ! Il ne s’agit pas de faire une heure de jogging, mais d’ajouter plus de mouvements dans son quotidien : monter les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur, faire son ménage, jardiner, porter ses courses : « tous ces petits efforts sont des pratiques « bonus », communément appelés NEAT. C’est-à-dire des mouvements qui ne sont pas directement liés à une activité physique. L’objectif étant d’être le plus actif possible ! » précise la coach.Ajouter à cela une pratique hebdomadaire régulière afin de brûler un maximum de calories. Pour cela, les activités à fortes intensités sont idéales : HIIT, circuit trainig, running en fractionné, boxe…)Priscilla Tessier conseille une fréquence de trois séances par semaine pour obtenir les résultats voulus. Mais il peut s’agir également de deux séances de coaching et une marche active le week-end par exemple.Le principal selon la coach, est de rester actif et cela à tout âge !Pour d'autres conseils ou la contacter la contacter https://prisspersonaltrainer. com/